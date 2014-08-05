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  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla
  • Uutta tyyliä valoilla

Tuotanto lopetettu

ColorVisionkeltainen auton ajovalopolttimo

12342CVPYS2

5
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta
Uutta tyyliä valoilla
ColorVision lisää autosi valoihin ripauksen sinistä, vihreää, keltaista tai violettia. Nämä innovatiiviset värilliset polttimot on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Voit kustomoida kyytisi, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa eteenpäin.
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Lisäripaus väriä

Uutta tyyliä valoilla

  • Polttimotyyppi: H4

  • Pakkauskoko: 2

  • 12 V, 60/55 W

Saatavana yleisimpinä polttimomalleina H4 ja H7

Saatavana yleisimpinä polttimomalleina H4 ja H7

Voit tarkistaa, mikä Philips ColorVision -polttimo sopii autoosi, osoitteessa www.philips.com/automotive

Lisää valoihisi sinistä, vihreää, keltaista tai violettia

Lisää valoihisi sinistä, vihreää, keltaista tai violettia

Philips ColorVision antaa ajovaloille yksilöllisen värikkään ilmeen. Räätälöi autosi valitsemalla sininen, vihreä, keltainen tai violetti polttimo.

Värilliset ajovalopolttimot, jotka on hyväksytty tieliikennekäyttöön

Värilliset ajovalopolttimot, jotka on hyväksytty tieliikennekäyttöön

ColorVision-polttimot ovat ECE-säännösten mukaiset. Niiden mukana toimitetaan sertifikaatti, joka vahvistaa niiden olevan hyväksyttyjä tieliikennekäyttöön. Säilytä sertifikaatti autossasi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

05/08/2014

Nederland

Nederland

Dit product geeft een subtiele kleur en veel beter zicht.

De lampen geven een subtiele gele/warme gloed, en het licht is veel helderder dan mijn oude verlichting! Daardoor heb je in de auto vele beter zicht, zonder daarbij de tegenliggers te verblinden. Ik gebruik de lampen in mijn Volkswagen Polo.

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Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp

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