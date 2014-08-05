2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Polttimotyyppi: H4
Pakkauskoko: 2
12 V, 60/55 W
Voit tarkistaa, mikä Philips ColorVision -polttimo sopii autoosi, osoitteessa www.philips.com/automotive
Philips ColorVision antaa ajovaloille yksilöllisen värikkään ilmeen. Räätälöi autosi valitsemalla sininen, vihreä, keltainen tai violetti polttimo.
ColorVision-polttimot ovat ECE-säännösten mukaiset. Niiden mukana toimitetaan sertifikaatti, joka vahvistaa niiden olevan hyväksyttyjä tieliikennekäyttöön. Säilytä sertifikaatti autossasi.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Mireille0
05/08/2014
Nederland
Dit product geeft een subtiele kleur en veel beter zicht.
De lampen geven een subtiele gele/warme gloed, en het licht is veel helderder dan mijn oude verlichting! Daardoor heb je in de auto vele beter zicht, zonder daarbij de tegenliggers te verblinden. Ik gebruik de lampen in mijn Volkswagen Polo.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp