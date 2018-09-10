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WhiteVision ultraTyylikäs valkoinen ilme

12342WVUB1

Terävä, vastustamaton ilme

Philips WhiteVision ultra -H4-halogeenipolttimoissa on uusi pinnoite, ja ne tuottavat upean 4 200 kelvinin valon. Ne ovat valikoimamme valkoisimmat tieliikennekäyttöön hyväksytyt halogeenipolttimot ja täydellinen valinta, kun haluat autoosi tyylikkään ilmeen.

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Uudet, tyylikkäät valkoiset valot autoon

Terävä, vastustamaton ilme

  • Polttimotyyppi: H4

  • 12 V, 55/60 W

  • Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä

  • Jopa 4 200 K

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Jopa 4 200 kelvinin terävä valkoinen valo

Jopa 4 200 kelvinin Philips WhiteVision ultra -ajovalopolttimot mullistavat auton ulkoasun terävällä valkoisella valolla. Oikea valinta tyylikkääseen ajokokemukseen!

Tyylikkäät halogeeniajovalopolttimot

Philipsin WhiteVision ultra on tarkoitettu autoilijoille, jotka haluavat päivittää autoonsa LED-tyyliset valot mutta käyttää halogeenitekniikkaa. Lasin uuden edistyksellisen pinnoitteen ansiosta WhiteVision ultra on valkoisin tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimomme, joka näyttää upealta ajovalon heijastimessa.

Tyylikkään valkoiset tieliikennekäyttöön hyväksytyt ajovalopolttimot

WhiteVision ultra -ajovalopolttimoilla on ECE-sertifiointi, joten ne on hyväksytty käytettäväksi tieliikenteessä. Autoilijat voivat huoletta nauttia niiden energisestä ilmeestä. Ne takaavat erinomaisen näkyvyyden tinkimättä turvallisuudesta, koska ne eivät häikäise edessä olevan auton kuljettajaa.

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