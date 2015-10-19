2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12360WHVB1
Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
Philips WhiteVision -polttimot lisäävät autosi ajovaloihin voimakkaan valkoisen Xenon-efektin, joka parantaa ajokokemusta pimeällä. WhiteVision-polttimoiden kirkkaammassa ja 60 % valkoisemmassa valossa yhdistyvät tyyli ja turvallisuus.
Polttimotyyppi: H8
Pakkauskoko: 1
12 V, 35 W
Philipsin WhiteVision -polttimot päihittävät markkinoiden kaikki siniset ajovalopolttimot ja ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajaa tyylillä tinkimättä turvallisuudesta. WhiteVision-polttimoissa on korkea värilämpötila ja tyylikäs valkoinen kupu, joten ne uudistavat ajovalosi kertaheitolla. Philipsin patentoitu kolmannen sukupolven pinnoitetekniikka viimeistelee tämän mullistavan taidonnäytteen ja tekee WhiteVision-polttimosta ensimmäisen todella valkoisen ajovalopolttimon.
Philipsin jopa 3 700 kelvinin WhiteVision-ajovalopolttimoiden voimakkaan valkoinen, selkeä valokeila valaisee tien ja karkottaa pimeyden välittömästi. Ensiluokkainen valokeila ensiluokkaiseen ajokokemukseen.
WhiteVision antaa autosi ajovaloille huippuluokan autojen korkealaatuisen tyylikkyyden.
Arviot
Verrattuna tavallisiin halogeenipolttimoihin
Ominaisuudet vaihtelevat polttimotyyppien mukaan