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Tuotanto lopetettu

WhiteVisionauton ajovalopolttimo

12360WHVB1

Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

Philips WhiteVision -polttimot lisäävät autosi ajovaloihin voimakkaan valkoisen Xenon-efektin, joka parantaa ajokokemusta pimeällä. WhiteVision-polttimoiden kirkkaammassa ja 60 % valkoisemmassa valossa yhdistyvät tyyli ja turvallisuus.

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Voimakkaan valkoinen Xenon-efekti

Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

  • Polttimotyyppi: H8

  • Pakkauskoko: 1

  • 12 V, 35 W

Ensiluokkainen ajokokemus voimakkaan valkoisella Xenon-efektillä

Philipsin WhiteVision -polttimot päihittävät markkinoiden kaikki siniset ajovalopolttimot ja ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajaa tyylillä tinkimättä turvallisuudesta. WhiteVision-polttimoissa on korkea värilämpötila ja tyylikäs valkoinen kupu, joten ne uudistavat ajovalosi kertaheitolla. Philipsin patentoitu kolmannen sukupolven pinnoitetekniikka viimeistelee tämän mullistavan taidonnäytteen ja tekee WhiteVision-polttimosta ensimmäisen todella valkoisen ajovalopolttimon.

Selkeä valokeila ja voimakkaan valkoinen valo

Selkeä valokeila ja voimakkaan valkoinen valo

Philipsin jopa 3 700 kelvinin WhiteVision-ajovalopolttimoiden voimakkaan valkoinen, selkeä valokeila valaisee tien ja karkottaa pimeyden välittömästi. Ensiluokkainen valokeila ensiluokkaiseen ajokokemukseen.

Erittäin tyylikäs valkoinen Xenon-efekti

WhiteVision antaa autosi ajovaloille huippuluokan autojen korkealaatuisen tyylikkyyden.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Verrattuna tavallisiin halogeenipolttimoihin

  2. Ominaisuudet vaihtelevat polttimotyyppien mukaan