2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12764X2
oranssi LED-PY21W +CANbus
Polttimoiden lukumäärä: 2
12 V, voimakas oranssi
edistyksellinen ajovalojärjestelmä
Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on voitava tietää aikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaille ja selkeille merkinantovaloille kasvaa entisestään. Philipsin X-tremeUltinon LED -polttimot tarjoavat kirkkaan päivänvalon kaltaista 6 000 kelvinin valoa peruutusvaloissa ja seisontavaloissa. Voimakkaammat värit käännyttäessä ja pysähdyttäessä, välittömästi syttyvät LEDit ja yhtenäinen hyvin suunnattu valo varmistavat, että muilla kuljettajilla on riittävästi aikaa reagoida liikkeisiisi.
Vaikka auton ulkopuolella olevien valojen päätehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, voit silti näyttää samalla hyvältä. Jos olet uusimassa tyyliäsi mutta et halua ostaa uutta autoa, ulkopuolisten valojen vaihtaminen LEDeihin on hyvä keino piristää arkea. Vaihda autoosi voimakkaamman punaiset jarruvalot, selkeät oranssit suuntavilkut ja kirkkaan valkoiset seisonta- ja peruutusvalot. Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.
Philipsin LED-merkinantovalojen kirkas oranssi valo kertoo aikeistasi selkeästi muille autoilijoille ja parantaa näin liikenneturvallisuutta.
1.0
5:stä
1
Arvio
Denis
02/02/2015
Italia
Mi aspettavo di più....
La coppia di lampadine acquistate funzionano con problemi: Lampadina A : 1 diodo emette luce ambra molto intensa ; il diodo sulla faccia opposta emette luce quasi bianca. Lampadina B : entrambi i diodi emettono luce quasi bianca Non posso utilizzarle perchè la differenza di luce rispetto ad una lampadina tradizionale ad incandescenza è troppo evidente: non riproduce l'esatto colore arancio ambra.
Arvioitu tuote: X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto
Arvioitu tuote: X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto
On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.