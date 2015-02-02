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Tuotanto lopetettu

X-tremeVision LEDauton merkinantovalopolttimo

12764X2

1
| (1) Arvio
Kirkkaampi ja tyylikkäämpi
Paranna ajoturvallisuutta ottamalla käyttöön tehokkaat oranssit Philips X-tremeUltinon LED -polttimot [PY21W] suuntavilkuihin. Tässä versiossa on virhesignaalin ohittaja.
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Tehokas, kestävä ja selkeä LED-polttimo merkinantovaloihin

Kirkkaampi ja tyylikkäämpi

  • oranssi LED-PY21W +CANbus

  • Polttimoiden lukumäärä: 2

  • 12 V, voimakas oranssi

  • edistyksellinen ajovalojärjestelmä

Ilmoita aikeistasi kirkkaammilla valoilla

Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on voitava tietää aikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaille ja selkeille merkinantovaloille kasvaa entisestään. Philipsin X-tremeUltinon LED -polttimot tarjoavat kirkkaan päivänvalon kaltaista 6 000 kelvinin valoa peruutusvaloissa ja seisontavaloissa. Voimakkaammat värit käännyttäessä ja pysähdyttäessä, välittömästi syttyvät LEDit ja yhtenäinen hyvin suunnattu valo varmistavat, että muilla kuljettajilla on riittävästi aikaa reagoida liikkeisiisi.

Päivitä tyylisi uusilla valoilla

Vaikka auton ulkopuolella olevien valojen päätehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, voit silti näyttää samalla hyvältä. Jos olet uusimassa tyyliäsi mutta et halua ostaa uutta autoa, ulkopuolisten valojen vaihtaminen LEDeihin on hyvä keino piristää arkea. Vaihda autoosi voimakkaamman punaiset jarruvalot, selkeät oranssit suuntavilkut ja kirkkaan valkoiset seisonta- ja peruutusvalot. Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.

Voimakkaan oranssit merkinantovalot parantavat näkyvyyttä

Philipsin LED-merkinantovalojen kirkas oranssi valo kertoo aikeistasi selkeästi muille autoilijoille ja parantaa näin liikenneturvallisuutta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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1.0

5:stä

1

Arvio

5
4
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2

02/02/2015

Italia

Italia

Mi aspettavo di più....

La coppia di lampadine acquistate funzionano con problemi: Lampadina A : 1 diodo emette luce ambra molto intensa ; il diodo sulla faccia opposta emette luce quasi bianca. Lampadina B : entrambi i diodi emettono luce quasi bianca Non posso utilizzarle perchè la differenza di luce rispetto ad una lampadina tradizionale ad incandescenza è troppo evidente: non riproduce l'esatto colore arancio ambra.

Arvioitu tuote: X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto

Arvioitu tuote: X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.