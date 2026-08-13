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  • Kirkkaampi ja tyylikkäämpi

Tuotanto lopetettu

X-tremeUltinon LEDauton merkinantovalopolttimo

12899RX2

Kirkkaampi ja tyylikkäämpi
Paranna ajoturvallisuutta ottamalla käyttöön tehokkaat ja tyylikkäät punaiset Philips X-tremeUltinon LED -jarru- ja takavalopolttimot [P21/5W].
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Tehokas, kestävä ja selkeä LED-polttimo merkinantovaloihin

Kirkkaampi ja tyylikkäämpi

  • punainen LED-P21/5W

  • Polttimoiden lukumäärä: 2

  • 12 V, voimakas punainen

  • edistyksellinen ajovalojärjestelmä

Ilmoita aikeistasi kirkkaammilla valoilla

Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on voitava tietää aikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaille ja selkeille merkinantovaloille kasvaa entisestään. Philipsin X-tremeUltinon LED -polttimot tarjoavat kirkkaan päivänvalon kaltaista 6 000 kelvinin valoa peruutusvaloissa ja seisontavaloissa. Voimakkaammat värit käännyttäessä ja pysähdyttäessä, välittömästi syttyvät LEDit ja yhtenäinen hyvin suunnattu valo varmistavat, että muilla kuljettajilla on riittävästi aikaa reagoida liikkeisiisi.

Päivitä tyylisi uusilla valoilla

Vaikka auton ulkopuolella olevien valojen päätehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, voit silti näyttää samalla hyvältä. Jos olet uusimassa tyyliäsi mutta et halua ostaa uutta autoa, ulkopuolisten valojen vaihtaminen LEDeihin on hyvä keino piristää arkea. Vaihda autoosi voimakkaamman punaiset jarruvalot, selkeät oranssit suuntavilkut ja kirkkaan valkoiset seisonta- ja peruutusvalot. Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.

Nopeasti syttyvät jarruvalot tekevät äkkipysähdyksistä turvallisempia

Perinteiset hehkulamput syttyvät ja saavuttavat täyden valotehonsa hitaammin kuin LEDit, jotka syttyvät "heti". Ero mitataan sekunnin murto-osissa, mutta äkkijarrutuksissa se voi joskus pelastaa henkesi. Neljä sekunnin kymmenesosaa lisää reaktioaikaa nopeudella 100 km/h vastaa 11 metriä lisää jarrutusmatkaa – noin 2,5 auton mitan verran lisää aikaa toimia. Kun käytät Philipsin LED-jarruvalopolttimoita, takana tuleva autoilija näkee heti jarrutusaikeesi.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.