Tehokas tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimo

Philipsin RacingVision GT200 -ajovalopolttimot on suunnattu ajamiseen intohimoisesti suhtautuville, sillä ne vievät ajokokemuksen uudelle tasolle. Niiden valo on jopa 200 % kirkkaampi ja ulottuu jopa 80 metriä kauemmas, mikä parantaa näkyvyyttä ja lisää reagointiaikaa sekä ajomukavuutta.