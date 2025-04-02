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RacingVision GT200Tehokas

12972RGTS2

3.8

| (296) Arviot

3 Palkinnot

Tehokas tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimo

Philips RacingVision GT200 -ajovalopolttimot on suunnattu ajamiseen intohimoisesti suhtautuville, sillä ne vievät ajokokemuksen uudelle tasolle. Niiden valo on jopa 200 % kirkkaampi ja ulottuu jopa 80 metriä pidemmälle, mikä parantaa näkyvyyttä ja lisää reagointiaikaa sekä ajomukavuutta.

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Polttimoillamme ajokokemus uudelle tasolle

Tehokas tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimo

  • Polttimotyyppi: H7

  • 12 V, 55 W

  • Jopa 200 % kirkkaampi valo

  • Pidempi valokeila tiellä

  • Polttimoiden lukumäärä: 2

Selvästi parempi näkyvyys ja ajokokemus

Valikoimamme tehokkain polttimo Philips RacingVision GT200 tuottaa rallipolttimon kirkkauden ja näkyvyyden muodossa, jota on luvallista käyttää tieliikenteessä. Terävä valokeila on jopa 200 % kirkkaampi¹. Optimoitu polttimon muotoilu takaa suuremman valotiheyden, mikä parantaa näkyvyyttä tiellä sekä ajoturvallisuutta ja -mukavuutta.

Erittäin tehokas valokeila valaisee jopa 80 metriä pidemmälle (2)

Philips RacingVision GT200 -polttimon erittäin tehokas valokeila ulottuu jopa 80 metriä lakisääteistä vähimmäisetäisyyttä pidemmälle², joten tie näkyy entistä paremmin. Huomaat mahdolliset vaarat aiemmin ja pystyt reagoimaan nopeammin ja ohjaamaan autoa täsmällisemmin. Tämä kaikki lisää turvallisuutta ja ajomukavuutta.

Tehokas polttimo, joka on hyväksytty tieliikennekäyttöön

Philipsin RacingVision GT200 -ajovalopolttimot ovat ECE-tyyppihyväksyttyjä. Valotehoa kaipaavat autoilijat saavat käyttöönsä kirkkaan, eloisan ja tieliikenteeseen sallitun ajovalopolttimon, joka on sovellettavien säännösten mukainen.

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Palkinnot

  • Kuva: AWARD-7005735
  • Kuva: AWARD-7005740
  • Kuva: AWARD-7561138

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

296

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Käyttöpäivä 2024-03-02

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Käyttöpäivä 2024-03-02

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

03/02/2016

Suomi

Suomi

Hyvä, mutta hintava

Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

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Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

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  1. ¹ Kirkkaus verrattuna lain vaatimaan vähimmäistasoon.

  2. ² Valokeilan pituuden lisäämä turvaetäisyys verrattuna ECE-säännöksen mukaiseen vähimmäisarvoon, perustana 1 luksi. Pisin matka autosta.