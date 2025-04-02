2 vuoden takuu
12972RGTS2
Tehokas tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimo
Philips RacingVision GT200 -ajovalopolttimot on suunnattu ajamiseen intohimoisesti suhtautuville, sillä ne vievät ajokokemuksen uudelle tasolle. Niiden valo on jopa 200 % kirkkaampi ja ulottuu jopa 80 metriä pidemmälle, mikä parantaa näkyvyyttä ja lisää reagointiaikaa sekä ajomukavuutta.
Polttimotyyppi: H7
12 V, 55 W
Jopa 200 % kirkkaampi valo
Pidempi valokeila tiellä
Polttimoiden lukumäärä: 2
Valikoimamme tehokkain polttimo Philips RacingVision GT200 tuottaa rallipolttimon kirkkauden ja näkyvyyden muodossa, jota on luvallista käyttää tieliikenteessä. Terävä valokeila on jopa 200 % kirkkaampi¹. Optimoitu polttimon muotoilu takaa suuremman valotiheyden, mikä parantaa näkyvyyttä tiellä sekä ajoturvallisuutta ja -mukavuutta.
Philips RacingVision GT200 -polttimon erittäin tehokas valokeila ulottuu jopa 80 metriä lakisääteistä vähimmäisetäisyyttä pidemmälle², joten tie näkyy entistä paremmin. Huomaat mahdolliset vaarat aiemmin ja pystyt reagoimaan nopeammin ja ohjaamaan autoa täsmällisemmin. Tämä kaikki lisää turvallisuutta ja ajomukavuutta.
Philipsin RacingVision GT200 -ajovalopolttimot ovat ECE-tyyppihyväksyttyjä. Valotehoa kaipaavat autoilijat saavat käyttöönsä kirkkaan, eloisan ja tieliikenteeseen sallitun ajovalopolttimon, joka on sovellettavien säännösten mukainen.
Palkinnot
3.8
5:stä
296
Arviot
Nysvääjä
02/04/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Asiallinen ja tehokas h7 led
Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.
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Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
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Käyttöpäivä 2024-03-02
Raid333rd
01/12/2016
Suomi
Todella tehokkaat
Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.
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Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Jami
03/02/2016
Suomi
Hyvä, mutta hintava
Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.
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Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo
¹ Kirkkaus verrattuna lain vaatimaan vähimmäistasoon.
² Valokeilan pituuden lisäämä turvaetäisyys verrattuna ECE-säännöksen mukaiseen vähimmäisarvoon, perustana 1 luksi. Pisin matka autosta.