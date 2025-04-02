Tehokas tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimo

Philips RacingVision GT200 -ajovalopolttimot on suunnattu ajamiseen intohimoisesti suhtautuville, sillä ne vievät ajokokemuksen uudelle tasolle. Niiden valo on jopa 200 % kirkkaampi ja ulottuu jopa 80 metriä pidemmälle, mikä parantaa näkyvyyttä ja lisää reagointiaikaa sekä ajomukavuutta.