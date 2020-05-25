2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12972RVS2
Polttimotyyppi: H7
Pakkauskoko: 2
12 V, 55 W
Yöllä näkyvyyden on oltava paras mahdollinen. Mitä kauemmas näet selvästi, sitä nopeammin voit reagoida tiellä ajaessa. Philips RacingVision -ajovalopolttimot parantavat näkyvyyttä jopa 150 % tavallista kirkkaammalla valolla. Havaitset edessä olevat esteet paljon aikaisemmin kuin vähemmän tehokkaita halogeenipolttimoita käytettäessä. Nauti turvallisesta ja miellyttävästä matkasta!
Entistä paremmat ja kirkkaammat valot parantavat ajosuoritusta. Optimoitu ja tarkasti muotoiltu hehkulanka, jopa 13 baarin korkeapaineinen kaasutäyte, huolellinen kromipinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat Philips RacingVision -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Tehokkaiksi ja näkyvyyttä parantaviksi suunnitellut ajovalopolttimot tekevät ajokokemuksesta rennon, hallitun ja hauskan.
Vauhdista pitävät kuskit odottavat autoiltaan enemmän. Tyyppihyväksytyt Philips RacingVision -ajovalopolttimot tarjoavat jopa 150 % enemmän kirkkautta, joten luvassa on hauskoja ajokokemuksia niin tiellä kuin maastossakin.
2.6
5:stä
8
Arviot
25/05/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
Helder mooi licht.
De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.
Edut
Helder wit licht
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Pchelatruite
19/01/2021
France
Vahvistettu ostaja
Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent
J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer
Edut
Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule
Haitat
Durée de vie limite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
AlvesAstra
28/05/2018
Portugal
Boa luz
Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis