TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
  • Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo

Tuotanto lopetettu

RacingVisionauton ajovalopolttimo

12972RVS2

2.6
| (8) Arviot
Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo
Philipsin RacingVision-ajovalopolttimot on suunniteltu intohimoisille kuljettajille. Jopa 150 % tavallista kirkkaamman valon ansiosta reagointi tiellä on nopeampaa ja ajaminen entistä turvallisempaa ja mielenkiintoisempaa.
Näytä kaikki edut

Vie valosi ja autosi uudelle tasolle

Kenties kirkkain tieliikenteeseen hyväksytty halogeenipolttimo

  • Polttimotyyppi: H7

  • Pakkauskoko: 2

  • 12 V, 55 W

Näe kauemmas ja reagoi nopeammin – jopa150 % kirkkaammat polttimot

Yöllä näkyvyyden on oltava paras mahdollinen. Mitä kauemmas näet selvästi, sitä nopeammin voit reagoida tiellä ajaessa. Philips RacingVision -ajovalopolttimot parantavat näkyvyyttä jopa 150 % tavallista kirkkaammalla valolla. Havaitset edessä olevat esteet paljon aikaisemmin kuin vähemmän tehokkaita halogeenipolttimoita käytettäessä. Nauti turvallisesta ja miellyttävästä matkasta!

Yksi markkinoiden kirkkaimmista polttimoista tuottaa erinomaisen valon

Entistä paremmat ja kirkkaammat valot parantavat ajosuoritusta. Optimoitu ja tarkasti muotoiltu hehkulanka, jopa 13 baarin korkeapaineinen kaasutäyte, huolellinen kromipinnoitus ja laadukas UV-kvartsilasi nostavat Philips RacingVision -ajovalopolttimot aivan uudelle tasolle. Tehokkaiksi ja näkyvyyttä parantaviksi suunnitellut ajovalopolttimot tekevät ajokokemuksesta rennon, hallitun ja hauskan.

Kirkkaat valot sporttiseen ajoon

Vauhdista pitävät kuskit odottavat autoiltaan enemmän. Tyyppihyväksytyt Philips RacingVision -ajovalopolttimot tarjoavat jopa 150 % enemmän kirkkautta, joten luvassa on hauskoja ajokokemuksia niin tiellä kuin maastossakin.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

2.6

5:stä

8

Arviot

3

25/05/2020

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Helder mooi licht.

De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.

Edut

Helder wit licht

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

19/01/2021

France

France

Vahvistettu ostaja

Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent

J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer

Edut

Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule

Haitat

Durée de vie limite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

28/05/2018

Portugal

Portugal

Boa luz

Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.