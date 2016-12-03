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Tuotanto lopetettu

WhiteVisionauton ajovalopolttimo

12972WHVSM

2.8

| (20) Arviot

Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

Philips WhiteVision -polttimot lisäävät autosi ajovaloihin voimakkaan valkoisen Xenon-efektin, joka parantaa ajokokemusta pimeällä. WhiteVision-polttimoiden kirkkaammassa ja 60 % valkoisemmassa valossa yhdistyvät tyyli ja turvallisuus.

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Voimakkaan valkoinen Xenon-efekti

Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

  • Polttimotyyppi: H7

  • Pakkauskoko: 2 + 2

  • 12 V, 55 W

  • mukana W5W-polttimot seisontavaloihin

Ensiluokkainen ajokokemus voimakkaan valkoisella Xenon-efektillä

Philipsin WhiteVision -polttimot päihittävät markkinoiden kaikki siniset ajovalopolttimot ja ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajaa tyylillä tinkimättä turvallisuudesta. WhiteVision-polttimoissa on korkea värilämpötila ja tyylikäs valkoinen kupu, joten ne uudistavat ajovalosi kertaheitolla. Philipsin patentoitu kolmannen sukupolven pinnoitetekniikka viimeistelee tämän mullistavan taidonnäytteen ja tekee WhiteVision-polttimosta ensimmäisen todella valkoisen ajovalopolttimon.

Täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön, voimakkaan valkoinen valo

WhiteVision on ECE-sertifioitu ja ensimmäinen tieliikennekäyttöön hyväksytty voimakkaan valkoinen valo. Se tarjoaa parhaan mahdollisen näkyvyyden turvallisuudesta tinkimättä ja häikäisemättä edessä olevia autoja.

Luokkansa paras käyttöikä takaa miellyttävän ajokokemuksen pidempään

Philips WhiteVision -ajovalopolttimot (saatavana H1, H3, H4, H7, T4W ja W5W) on suunniteltu kestämään. Niiden pitkä ja luotettava jopa 450 tunnin käyttöikä* on huomattavasti pidempi kuin muilla valmistajilla. Vaihtoja tarvitaan harvemmin, joten pidemmät vaihtovälit säästävät kustannuksia. (*H4 ja H7 testattiin 13,2 V:n vakiojännitteellä)

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.8

5:stä

20

Arviot

03/12/2016

Suomi

Suomi

Paljon autoileva

paras polttimo vaihtoehto paljon pimeässä autoilevalle, valoa riittää, pitkä käyttöikä.

Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo

Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo

03/02/2020

België

België

Good but

Really nice one. In the normal day or in the night You don't see difference. It looks better when road is wet and when You drive all night. This type and color of light helps Your eyes with 1000+ km routes.

Edut

Better and brighter

Haitat

You can feel it only in specific conditions

Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto

Käyttöpäivä 2019-10-03

Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto

Käyttöpäivä 2019-10-03

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr helles weißes Licht

Die Lampen haben ein sehr helles weißes Licht. Top im Gegensatz zu meinen Original Lampen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

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