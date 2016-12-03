2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12972WHVSM
Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
Philips WhiteVision -polttimot lisäävät autosi ajovaloihin voimakkaan valkoisen Xenon-efektin, joka parantaa ajokokemusta pimeällä. WhiteVision-polttimoiden kirkkaammassa ja 60 % valkoisemmassa valossa yhdistyvät tyyli ja turvallisuus.
Polttimotyyppi: H7
Pakkauskoko: 2 + 2
12 V, 55 W
mukana W5W-polttimot seisontavaloihin
Philipsin WhiteVision -polttimot päihittävät markkinoiden kaikki siniset ajovalopolttimot ja ovat oikea valinta kuljettajille, jotka haluavat ajaa tyylillä tinkimättä turvallisuudesta. WhiteVision-polttimoissa on korkea värilämpötila ja tyylikäs valkoinen kupu, joten ne uudistavat ajovalosi kertaheitolla. Philipsin patentoitu kolmannen sukupolven pinnoitetekniikka viimeistelee tämän mullistavan taidonnäytteen ja tekee WhiteVision-polttimosta ensimmäisen todella valkoisen ajovalopolttimon.
WhiteVision on ECE-sertifioitu ja ensimmäinen tieliikennekäyttöön hyväksytty voimakkaan valkoinen valo. Se tarjoaa parhaan mahdollisen näkyvyyden turvallisuudesta tinkimättä ja häikäisemättä edessä olevia autoja.
Philips WhiteVision -ajovalopolttimot (saatavana H1, H3, H4, H7, T4W ja W5W) on suunniteltu kestämään. Niiden pitkä ja luotettava jopa 450 tunnin käyttöikä* on huomattavasti pidempi kuin muilla valmistajilla. Vaihtoja tarvitaan harvemmin, joten pidemmät vaihtovälit säästävät kustannuksia. (*H4 ja H7 testattiin 13,2 V:n vakiojännitteellä)
2.8
5:stä
20
Arviot
Päivänsäde
03/12/2016
Suomi
Paljon autoileva
paras polttimo vaihtoehto paljon pimeässä autoilevalle, valoa riittää, pitkä käyttöikä.
Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo
Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo
03/02/2020
België
Good but
Really nice one. In the normal day or in the night You don't see difference. It looks better when road is wet and when You drive all night. This type and color of light helps Your eyes with 1000+ km routes.
Edut
Better and brighter
Haitat
You can feel it only in specific conditions
Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto
Käyttöpäivä 2019-10-03
Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto
Käyttöpäivä 2019-10-03
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Sehr helles weißes Licht
Die Lampen haben ein sehr helles weißes Licht. Top im Gegensatz zu meinen Original Lampen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe