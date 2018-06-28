2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
LED-H7-ajovalopolttimo
6 500 K
Jopa 200 % kirkkaampi valo
edistyksellinen ajovalojärjestelmä
Pimeässä ajaminen on haastavaa, joten sinun on voitava luottaa ajovaloihisi. Hyvä näkyvyys eteenpäin ja sivuille parantaa ajoturvallisuutta. Philips X-tremeUltinon LED -polttimoilla ajovaloon saadaan erittäin terävä valokeila, joka parantaa näkyvyyttä jopa 200 %. Koettuasi LED-valojen päivänvalon kaltaisen valaisun et halua enää ajaa muilla valoilla. Näet kauemmas, reagoit nopeammin ja ajat turvallisemmin. Valitse Philips ja nauti pimeällä ajamisesta uudella tavalla.
Philips X-tremeUltinon LED -polttimoiden jopa 6 500 kelvinin valo ja ajoneuvostandardeja vastaava LUXEON-tekniikka tuottavat ajovalossa kirkkaan valkoisen, päivänvalon kaltaisen valokeilan. Paremman näkyvyyden ansiosta havaitset kohteet entistä helpommin ja voit sopeuttaa ajosi niiden mukaan. Sinun ei tarvitse pinnistellä nähdäksesi, vaan kirkkaammat valot tekevät pimeässä ajamisesta miellyttävämpää.
Ajovalot kertovat paljon sinusta ja autostasi. Philipsin LED-ajovalopolttimoilla voit päivittää tyylisi kätevästi ja edullisesti.<br><br>Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-ajovalopolttimoilla. Keltasävyisen valon sijasta uudet ajovalosi tuottavat kirkkaan valkoista valoa. Philipsin LED-ajovalopolttimot ovat nykyaikaisen kuljettajan tyylikäs valinta.
4.1
5:stä
7
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
ShaunBMW520d
28/06/2018
United Kingdom
These LED headlight bulbs are AMAZING
These LED’s are outstanding, so brilliant white & far reaching light, they make it much safer to drive at night. I only wish they had taken the time to add a canbus control unit to them, or made them canbus error free, rather than having to buy a second unit for this. As the LED’s are around one hundred and fifty per pair, plus the canbus controller at thirty, makes them very expensive, especially if you need two sets for your car, like I do ! (H7 for high beam and H7 for low beam) 2013 BMW 520d Touring.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb
14/10/2019
Portugal
Vahvistettu ostaja
Ótima iluminação sem incomodar demais condutores
O único ponto negativo não tem a ver com questões técnicas, mas sim legais. Após as instalar na minha moto ando sempre com o coração na mão com receio de ser multado. Perfeito mesmo era serem de uso legal na via pública, pois de facto elas iluminam e estando o farol devidamente ajustado, não incomodam os restantes utilizadores da via pública. Já vários amigos compraram estass lâmpadas após verem o efeito na minha moto.
Edut
Iluminação excelente com foco e linha de corte perfeitamente definida. Consumo baixo. Reação instantânea ao toque de máximos. Longa duração. Valor ecológico. Livre de mercúrio e chumbo, etc..
Haitat
Utilização ilegal na via pública. Essa questão deveria ser rapidamente resolvida, por todos os motivos acima assinalados.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
Nicoladis
19/08/2019
Italia
Eccezionale
Prodotti davvero eccezionali, philips un marchi una garanzia. Luce eccellente, facile da montare, resa stupenda.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto
On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.