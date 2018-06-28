TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
  • Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.

Tuotanto lopetettu

X-tremeUltinon LEDauton ajovalopolttimo

12985BWX2

4.1
| (7) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta
Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.
Philips X-tremeUltinon LED-H7 -polttimoiden LUXEON LEDit tuottavat jopa 200 % kirkkaampaa, jopa 6 500 kelvinin valoa, jonka patentoitu SafeBeam-tekniikka suuntaa tarkasti. Edistyksellinen AirCool-jäähdytysjärjestelmä takaa kestävyyden.
Näytä kaikki edut

Tyylikkäät kirkkaanvalkoiset LED-ajovalot

Kirkkaammin, valkoisemmin, tehokkaammin.

  • LED-H7-ajovalopolttimo

  • 6 500 K

  • Jopa 200 % kirkkaampi valo

  • edistyksellinen ajovalojärjestelmä

Erinomainen näkyvyys jopa 200 % kirkkaamman valon ansiosta

Erinomainen näkyvyys jopa 200 % kirkkaamman valon ansiosta

Pimeässä ajaminen on haastavaa, joten sinun on voitava luottaa ajovaloihisi. Hyvä näkyvyys eteenpäin ja sivuille parantaa ajoturvallisuutta. Philips X-tremeUltinon LED -polttimoilla ajovaloon saadaan erittäin terävä valokeila, joka parantaa näkyvyyttä jopa 200 %. Koettuasi LED-valojen päivänvalon kaltaisen valaisun et halua enää ajaa muilla valoilla. Näet kauemmas, reagoit nopeammin ja ajat turvallisemmin. Valitse Philips ja nauti pimeällä ajamisesta uudella tavalla.

Terävä valkoinen valo jopa 6 500 K

Philips X-tremeUltinon LED -polttimoiden jopa 6 500 kelvinin valo ja ajoneuvostandardeja vastaava LUXEON-tekniikka tuottavat ajovalossa kirkkaan valkoisen, päivänvalon kaltaisen valokeilan. Paremman näkyvyyden ansiosta havaitset kohteet entistä helpommin ja voit sopeuttaa ajosi niiden mukaan. Sinun ei tarvitse pinnistellä nähdäksesi, vaan kirkkaammat valot tekevät pimeässä ajamisesta miellyttävämpää.

Päivitä tyylisi uusilla valoilla

Ajovalot kertovat paljon sinusta ja autostasi. Philipsin LED-ajovalopolttimoilla voit päivittää tyylisi kätevästi ja edullisesti.<br><br>Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-ajovalopolttimoilla. Keltasävyisen valon sijasta uudet ajovalosi tuottavat kirkkaan valkoista valoa. Philipsin LED-ajovalopolttimot ovat nykyaikaisen kuljettajan tyylikäs valinta.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

7

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

28/06/2018

United Kingdom

United Kingdom

These LED headlight bulbs are AMAZING

These LED’s are outstanding, so brilliant white & far reaching light, they make it much safer to drive at night. I only wish they had taken the time to add a canbus control unit to them, or made them canbus error free, rather than having to buy a second unit for this. As the LED’s are around one hundred and fifty per pair, plus the canbus controller at thirty, makes them very expensive, especially if you need two sets for your car, like I do ! (H7 for high beam and H7 for low beam) 2013 BMW 520d Touring.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb

14/10/2019

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

Ótima iluminação sem incomodar demais condutores

O único ponto negativo não tem a ver com questões técnicas, mas sim legais. Após as instalar na minha moto ando sempre com o coração na mão com receio de ser multado. Perfeito mesmo era serem de uso legal na via pública, pois de facto elas iluminam e estando o farol devidamente ajustado, não incomodam os restantes utilizadores da via pública. Já vários amigos compraram estass lâmpadas após verem o efeito na minha moto.

Edut

Iluminação excelente com foco e linha de corte perfeitamente definida. Consumo baixo. Reação instantânea ao toque de máximos. Longa duração. Valor ecológico. Livre de mercúrio e chumbo, etc..

Haitat

Utilização ilegal na via pública. Essa questão deveria ser rapidamente resolvida, por todos os motivos acima assinalados.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis

19/08/2019

Italia

Italia

Eccezionale

Prodotti davvero eccezionali, philips un marchi una garanzia. Luce eccellente, facile da montare, resa stupenda.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.