2 vuoden takuu
18952C2
LED-H7-ajovalopolttimoihin
Pakkauskoko: 2
edistyksellinen auton valojärjestelmä
Jälkiasennettavat LED-ajovalot voivat aiheuttaa ongelmia joissain automalleissa. Philipsin CANbus-sovittimien avulla voidaan välttää sähköjärjestelmän ongelmat, kuten kojelaudan virheilmoitukset.
Edistyksellisen rakenteensa ansiosta CANbus-sovitin on helppo asentaa, ja se tehostaa ajovalojen toimintaa välittömästi.
CANbus-sovitin on suunniteltu erityisesti autojen valojärjestelmiin, joten se kestää vaativaakin jokapäiväistä käyttöä.
Arviot
On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.