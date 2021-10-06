2 vuoden takuu
18956C2
Huippuluokan suorituskyky
Philipsin CANbus LED-HB3/HB4 -sovitin täydentää erinomaisesti LED-HB3/HB4-ajovalopolttimoita. Se on helppo asentaa, sopii täydellisesti auton sähköjärjestelmään ja poistaa ongelmia, kuten kojelaudan virhesignaalit.
LED-HB3/HB4/HIR2-ajovalopolttimoihin
Pakkauskoko: 2
edistyksellinen auton valojärjestelmä
Jälkiasennettavat LED-ajovalot voivat aiheuttaa ongelmia joissain automalleissa. Philipsin CANbus-sovittimien avulla voidaan välttää sähköjärjestelmän ongelmat, kuten kojelaudan virheilmoitukset ja LED-valojen vilkkuminen.
Edistyksellisen rakenteensa ansiosta CANbus-sovitin on helppo asentaa, ja se tehostaa ajovalojen toimintaa välittömästi.
CANbus-sovitin on suunniteltu erityisesti autojen valojärjestelmiin, joten se kestää vaativaakin jokapäiväistä käyttöä.
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Arviot
On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.