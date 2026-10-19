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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö

226V6QSB6/00

Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

Nauti terävästä ja eloisasta kuvasta ohuessa Philips-näytössä. Siinä on muun muassa SmartContrast, joka varmistaa monipuoliset ja kirkkaat kuvat.

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Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

  • V Line

  • 22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)

  • Full HD (1 920 x 1 080)

AH-IPS-näyttö tarjoaa upean kuvan ja laajan katselukulman

AH-IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen AH-IPS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta

Alhainen virrankulutus säästää energiakuluissa

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