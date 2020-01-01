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Tuotanto lopetettu

5400 seriesFull HD erittäin ohut LED-TV

22PFS5403/12

4.1

| (14) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta

Erittäin ohut Full HD LED-TV

Pienikokoinen Philips 5400 on täydellinen matkakumppani. Monipuolisten ominaisuuksien ansiosta voit nauttia huippuluokan katselukokemuksesta myös matkoilla ja kesämökilläsi.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Pixel Plus HD -tekniikalla

Erittäin ohut Full HD LED-TV

  • 55 cm (22")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB-liitäntä multimediatoistoa varten

USB-liitäntä multimediatoistoa varten

Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

12 voltin kaapeli voidaan kytkeä mobiiliin virtalähteeseen

Voit kytkeä TV:n 12 voltin kaapelilla vaikkapa auton tai veneen 12 voltin virtalähteeseen.

Kaksi HDMI-tuloa ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet

Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

14

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

2

01/01/2020

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Sopiva koko matkailuvaunuun.

Etsimme sopivan kokoista tv matkailuvaunun kakkos tv:ssi .Vaihtoehdot aika vähäisiä kun piti olla sellainen maksimissaan 22 tuumainen ja kaksoisvirittimellä että toimii iki uudistuksen jälkeenkin.

Edut

Huvältä vaikuttava hinta laatu suhde. Terävä kuva.

Haitat

En tällä käytöllä löydä haittoja.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5400 series 22PFS5403 Full HD erittäin ohut LED-TV

Käyttöpäivä 2019-12-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5400 series 22PFS5403 Full HD erittäin ohut LED-TV

Käyttöpäivä 2019-12-01

05/01/2020

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Frukost-TV

Bra TV. Ville ha en platt-TV för utrymmesskäl. Funerar bra men saknar svensk bruksanvisning

Haitat

Dålig support. Har bett om hjälp med inställning men väntat närmare en månad. Ännu inget svar.- Saknar svensk bruksanvisning.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD

Käyttöpäivä 2018-12-05

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD

Käyttöpäivä 2018-12-05

19/03/2020

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

unkomplitzie Inbetriebnahme

Der Fernseher läuft über den terrestschen Kanal und auch SAT. Gleichzeitig ist der Rundfukempfang möglich. Die Umschaltung zwischen den Listen, wie auch die Sender- wahl ist einfach und sehr übersichtlich gelöst. Ach die Fernbedienung ist sehr ansprechend, die Umschalt-Tasten sollten besser erkennbar sein, starkere Gravur etc.

Edut

Super Handling

Haitat

Tonfülle, für diese Preisklasse aber total OK

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV

Käyttöpäivä 2019-02-19

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV

Käyttöpäivä 2019-02-19

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.