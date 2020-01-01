2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
22PFS5403/12
Erittäin ohut Full HD LED-TV
Pienikokoinen Philips 5400 on täydellinen matkakumppani. Monipuolisten ominaisuuksien ansiosta voit nauttia huippuluokan katselukokemuksesta myös matkoilla ja kesämökilläsi.
55 cm (22")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.
Voit kytkeä TV:n 12 voltin kaapelilla vaikkapa auton tai veneen 12 voltin virtalähteeseen.
Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.
4.1
5:stä
14
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Pate2
01/01/2020
Suomi
Vahvistettu ostaja
Sopiva koko matkailuvaunuun.
Etsimme sopivan kokoista tv matkailuvaunun kakkos tv:ssi .Vaihtoehdot aika vähäisiä kun piti olla sellainen maksimissaan 22 tuumainen ja kaksoisvirittimellä että toimii iki uudistuksen jälkeenkin.
Edut
Huvältä vaikuttava hinta laatu suhde. Terävä kuva.
Haitat
En tällä käytöllä löydä haittoja.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5400 series 22PFS5403 Full HD erittäin ohut LED-TV
Käyttöpäivä 2019-12-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5400 series 22PFS5403 Full HD erittäin ohut LED-TV
Käyttöpäivä 2019-12-01
Allan56
05/01/2020
Sverige
Vahvistettu ostaja
Frukost-TV
Bra TV. Ville ha en platt-TV för utrymmesskäl. Funerar bra men saknar svensk bruksanvisning
Haitat
Dålig support. Har bett om hjälp med inställning men väntat närmare en månad. Ännu inget svar.- Saknar svensk bruksanvisning.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD
Käyttöpäivä 2018-12-05
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD
Käyttöpäivä 2018-12-05
Sir Wollers
19/03/2020
Deutschland
Vahvistettu ostaja
unkomplitzie Inbetriebnahme
Der Fernseher läuft über den terrestschen Kanal und auch SAT. Gleichzeitig ist der Rundfukempfang möglich. Die Umschaltung zwischen den Listen, wie auch die Sender- wahl ist einfach und sehr übersichtlich gelöst. Ach die Fernbedienung ist sehr ansprechend, die Umschalt-Tasten sollten besser erkennbar sein, starkere Gravur etc.
Edut
Super Handling
Haitat
Tonfülle, für diese Preisklasse aber total OK
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Käyttöpäivä 2019-02-19
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Käyttöpäivä 2019-02-19
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.