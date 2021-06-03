SmartErgoBase-näyttöteline mahdollistaa ergonomiset säädöt

SmartErgoBase-näyttöteline parantaa näytön ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Teline kiertyy, kallistuu ja kääntyy eri kulmiin, mikä takaa käyttömukavuuden. Korkeussäädettävä jalusta takaa optimaalisen katselutason, mikä vähentää pitkän työpäivän tuomaa fyysistä rasitusta. Johtojenhallintajärjestelmä selkeyttää johtojen sekasotkua ja pitää työtilan siistinä ja ammattimaisena.