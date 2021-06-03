2 vuoden takuu
240B7QPJEB/01
Terävät kuvat, tehokas suorituskyky
Philips PowerSensor -näyttö soveltuu ympäristöystävälliseen ja tehokkaaseen käyttöön, sillä siinä ei ole PVC- eikä BFR-muovia ja sen valmistusmateriaalista 85 % on kuluttajien kierrättämää muovia.
B-line
24 (halkaisija 24,1 tuumaa / 61,1 cm)
1920 x 1200 (WUXGA)
SmartErgoBase-näyttöteline parantaa näytön ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Teline kiertyy, kallistuu ja kääntyy eri kulmiin, mikä takaa käyttömukavuuden. Korkeussäädettävä jalusta takaa optimaalisen katselutason, mikä vähentää pitkän työpäivän tuomaa fyysistä rasitusta. Johtojenhallintajärjestelmä selkeyttää johtojen sekasotkua ja pitää työtilan siistinä ja ammattimaisena.
Näiden Philips-näyttöjen lukuisien yhteysvaihtoehtojen – kuten VGA, Display Port ja HDMI – ansiosta voit nauttia erittäin tarkasta pakkaamattoman video- ja äänisisällön toistosta. USB takaa huippunopeat yhteydet oheislaitteisiin. Näyttö tukee kaikkia uusimpia tekniikoita, joten saat vastinetta rahoillesi useaksi vuodeksi.
Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.
4.3
5:stä
8
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Juhu1
03/06/2021
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Super Monitor
Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor
JanUitDeventer
17/04/2018
Nederland
Perfect beeldscherm
Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor
otto52
20/03/2017
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Praktisch, handlich, kompakt
Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor
EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Nopea lataus USB BC 1.2 -standardin mukaisesti
Vasteaika on SmartResponsen mukainen