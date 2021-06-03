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BrillianceLCD-näyttö ja PowerSensor

240B7QPJEB/01

4.3

| (8) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Terävät kuvat, tehokas suorituskyky

Philips PowerSensor -näyttö soveltuu ympäristöystävälliseen ja tehokkaaseen käyttöön, sillä siinä ei ole PVC- eikä BFR-muovia ja sen valmistusmateriaalista 85 % on kuluttajien kierrättämää muovia.

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ja PowerSensor

Terävät kuvat, tehokas suorituskyky

  • B-line

  • 24 (halkaisija 24,1 tuumaa / 61,1 cm)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

SmartErgoBase-näyttöteline mahdollistaa ergonomiset säädöt

SmartErgoBase-näyttöteline parantaa näytön ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Teline kiertyy, kallistuu ja kääntyy eri kulmiin, mikä takaa käyttömukavuuden. Korkeussäädettävä jalusta takaa optimaalisen katselutason, mikä vähentää pitkän työpäivän tuomaa fyysistä rasitusta. Johtojenhallintajärjestelmä selkeyttää johtojen sekasotkua ja pitää työtilan siistinä ja ammattimaisena.

SmartConnect ja DisplayPort-, HDMI- sekä VGA-liitäntä

Näiden Philips-näyttöjen lukuisien yhteysvaihtoehtojen – kuten VGA, Display Port ja HDMI – ansiosta voit nauttia erittäin tarkasta pakkaamattoman video- ja äänisisällön toistosta. USB takaa huippunopeat yhteydet oheislaitteisiin. Näyttö tukee kaikkia uusimpia tekniikoita, joten saat vastinetta rahoillesi useaksi vuodeksi.

Ohut reunus luo saumattoman ulkoasun

Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

8

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

03/06/2021

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Super Monitor

Der beste Monitor den ich je hatte. Ich würde ihn sofort wieder kaufen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-Monitor mit PowerSensor

17/04/2018

Nederland

Nederland

Perfect beeldscherm

Uitstekend beeldscherm. Nu een aantal maanden in gebruik. Een aanrader.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 272B7QPJEB QHD LCD-monitor met PowerSensor

20/03/2017

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Praktisch, handlich, kompakt

Der Barttrimmer arbeitet sehr genau, ist gut einstellbar und liegt gut in der Hand. Hinzu kommt das kleine Packmaß (man muss auch kein Zubehör mitnehmen, wenn's auf Reisen geht). Über Akku-Laufzeit und Stabilität ist nach wenigen Wochen noch nichts zu sagen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 240B7QPJEB LCD-Monitor mit PowerSensor

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.

  2. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  3. Nopea lataus USB BC 1.2 -standardin mukaisesti

  4. Vasteaika on SmartResponsen mukainen