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MonitorKaareva Full HD -LCD-näyttö

241E1SCA/00

4.1

| (22) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Kerrassaan vangitseva

Kaareva 24-tuumainen E line -näyttö on vangitseva ja muotoilultaan tyylikäs. Koe terävä Full HD -kuva ja AMD FreeSync -tekniikalla toteutettu sujuva liike.

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Kerrassaan vangitseva

  • E Line

  • 24 (halkaisija 23,6 tuumaa / 59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

Laajasti yhteensopiva digitaalinen HDMI-liitäntä

HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.

Pelaamiseen optimoitu SmartImage-tila

Philipsin uusi pelinäyttö tarjoaa useita optimoituja tiloja pelaamiseen. FPS-tilassa (First person shooting) näet tummat ja piilotetut kohteet paremmin. Racing-tilassa (Kilpa-ajo) näytön vasteaika ja kuvasäädöt ovat nopeampia. RTS-tilassa (Real time strategy) on erityinen SmartFrame, joka mahdollistaa koko- ja kuvasäädöt tietyllä näytön alueella. Gamer 1- ja Gamer 2 -toimintojen avulla voit tallentaa käyttäjäkohtaisia näyttöasetuksia eri peleille.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

22

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

01/12/2025

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Schönes Design

Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Käyttöpäivä 2025-11-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Käyttöpäivä 2025-11-01

15/03/2024

Suisse

Suisse

Vahvistettu ostaja

Ja Grafik 4k super und funktioniert einwandfrei

Sehr gut und sehr Performance ist auch sehr gut wie man es brauchen kann danke vielmals für das tolle Produkt.

Edut

Schnell und einfach

Haitat

Keine alles läuft gut.

Arvioitu tuote: 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Käyttöpäivä 2023-02-15

Arvioitu tuote: 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Käyttöpäivä 2023-02-15

22/02/2024

France

France

Vahvistettu ostaja

Monitor LCD incurvé Full HD 241E1SCA

J'ai choisi cet écran, car j'avais besoin d'un très bonne définition pour mon travail a un prix abordable et avec un beau design. Après deux semaines d'utilisation, je suis très satisfait de mon achat, cet écran répond parfaitement a mes attentes. La vitesse d'affichage est vraiment rapide, au quotidien pour utiliser Lightroom et Photoshop la définition est ultra net et précise.. Cet écran est vraiment superbe, malgré tout a manipuler avec précaution, c'est du matériel de pointe. Je recommande vivement cet article

Edut

la dalle est magnifique et écran incurvé ce qui offre un confort maximal pour une utilisation prolongé, port HDMI et VGA, hauts parleurs intégré

Haitat

a minupuler avec précaution, eviter de mettre ses doigts sur l'écran , c'est du matériel de pointe., pour les réglages au début on s'y perd un peut

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD

Käyttöpäivä 2024-01-22

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD

Käyttöpäivä 2024-01-22

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  1. Näytön kaaren säde millimetreinä

  2. Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  4. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  5. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  7. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.