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LCD-näyttö

242V8A/00

4.2

| (12) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta

Eloisat ja terävät kuvat yli rajojen

Philips V line -laajakuvanäyttö on tarkoitettu katseluun ilman rajoituksia . Adaptive-Sync tuottaa sujuvan videokuvan. Ominaisuuksiin kuuluvat heijastuksen esto, LowBlue-tila ja silmille hellävarainen vilkkumaton kuva.

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Eloisat ja terävät kuvat yli rajojen

  • V Line

  • 24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Kiinteät stereokaiuttimet multimediaa varten

Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.

EasyRead-tila – kuin lukisit paperista

Nauti parannetusta mukavuudesta ja luettavuudesta lukiessasi pitkiä, paljon tekstiä sisältäviä asiakirjoja. EasyRead-tila säästää silmiäsi paperia jäljittelevällä katselukokemuksella – tila simuloi oikealla paperilla lukemista säätämällä digitaalisen näytön värejä ja zoomaustasoja.

Laajasti yhteensopiva digitaalinen HDMI-liitäntä

Laajasti yhteensopiva digitaalinen HDMI-liitäntä

HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

12

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

03/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

The product has very good features

Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.

Edut

Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.

Haitat

Not recognisable on system without drivers.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 272V8A LCD monitor

Käyttöpäivä 2022-08-03

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 272V8A LCD monitor

Käyttöpäivä 2022-08-03

01/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz

Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..

Edut

- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz

Haitat

Build in speakers are not the best, but they do the job

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 242V8A LCD monitor

Käyttöpäivä 2022-01-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 242V8A LCD monitor

Käyttöpäivä 2022-01-01

14/09/2022

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Lovely picture

The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 242V8A LCD monitor

Käyttöpäivä 2021-08-14

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 242V8A LCD monitor

Käyttöpäivä 2021-08-14

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  4. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.