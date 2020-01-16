2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan
Täydellinen yleiskäyttöinen näyttö, jonka upeat kuvat ulottuvat reunasta reunaan. Kompakti ja ohut näyttö on myös hellävarainen silmille.
V Line
24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!
4.0
5:stä
7
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Lemgo68
16/01/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
1st class pc monitor
It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor
Edut
Very good price
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QSB Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2018-12-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QSB Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2018-12-16
Legolas_006
19/10/2021
España
Vahvistettu ostaja
El monitor funciona perfectamente
Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.
Edut
Buena resolución por buen precio
Haitat
Una sola entrada HDMI
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Käyttöpäivä 2021-04-19
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Käyttöpäivä 2021-04-19
merovingio
06/03/2018
Italia
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QSB Monitor LCD Full HD
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen