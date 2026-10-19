2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
246E9QSB/00
Upeat värit, tyylikäs muotoilu
Tyylikkään kapeareunaisen Philips E Line Full HD -näytön Ultra Wide-Color -tekniikka takaa todentuntuisen kuvanlaadun.
E Line
24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
Philips on sitoutunut käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja koko näyttövalikoimassaan. Runkojen muoviosat, alustojen metalliosat ja pakkausmateriaalit valmistetaan 100 % kierrätettävistä materiaaleista. Tietyissä malleissa jopa 65 % valmistusmateriaalista on kuluttajien kierrättämää muovia. RoHS-standardien tiukka noudattaminen takaa tuntuvia vähennyksiä myrkyllisten aineiden (kuten lyijy) käytössä, tai niitä ei ole lainkaan. CCFL-taustavalaistujen näyttöjen elohopeapitoisuutta on tuntuvasti vähennetty ja LED-taustavalaistut näytöt ovat elohopeattomia.
Arviot
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.