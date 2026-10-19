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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa Ultra Wide-Color -tekniikka

246E9QSB/00

Upeat värit, tyylikäs muotoilu

Tyylikkään kapeareunaisen Philips E Line Full HD -näytön Ultra Wide-Color -tekniikka takaa todentuntuisen kuvanlaadun.

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Upeat värit, tyylikäs muotoilu

  • E Line

  • 24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

Ympäristöä säästävät materiaalit täyttävät kansainväliset standardit

Philips on sitoutunut käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja koko näyttövalikoimassaan. Runkojen muoviosat, alustojen metalliosat ja pakkausmateriaalit valmistetaan 100 % kierrätettävistä materiaaleista. Tietyissä malleissa jopa 65 % valmistusmateriaalista on kuluttajien kierrättämää muovia. RoHS-standardien tiukka noudattaminen takaa tuntuvia vähennyksiä myrkyllisten aineiden (kuten lyijy) käytössä, tai niitä ei ole lainkaan. CCFL-taustavalaistujen näyttöjen elohopeapitoisuutta on tuntuvasti vähennetty ja LED-taustavalaistut näytöt ovat elohopeattomia.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  3. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  4. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  5. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.