2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
246E9QSB/01
Upeat värit, tyylikäs muotoilu
Tyylikkään kapeareunaisen Philips E Line Full HD -näytön Ultra Wide-Color -tekniikka takaa todentuntuisen kuvanlaadun.
E Line
24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
Arviot
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.