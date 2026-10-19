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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa Ultra Wide-Color -tekniikka

246E9QSB/01

Upeat värit, tyylikäs muotoilu

Tyylikkään kapeareunaisen Philips E Line Full HD -näytön Ultra Wide-Color -tekniikka takaa todentuntuisen kuvanlaadun.

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Upeat värit, tyylikäs muotoilu

  • E Line

  • 24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Alhainen virrankulutus säästää energiakuluissa

Välkkymätön tekniikka vähentää silmien väsymistä

LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

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  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  3. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  4. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  5. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.