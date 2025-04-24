AMD FreeSync™ Premium; repeilemätön, nykimätön ja sujuva pelikokemus

Pelaamisen ei pitäisi edellyttää valintaa nykivän pelikokemuksen ja rikkoutuvien kuvien välillä. AMD FreeSync™ Premium tarjoaa vaativille pelaajille sulavan ja repeilemättömän pelikokemuksen huippusuorituskyvyllä. Kompromisseja ei tarvita: pelaa luottavaisin mielin korkean virkistystaajuuden, alhaisen kuvataajuuden kompensoinnin ja pienen viiveen ansiosta.