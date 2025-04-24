TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Energiatehokkuusluokan merkintä
    Tuotekuva edestä
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Ensisijainen kuva
  • Energiatehokkuusluokan merkintä
    Tuotekuva edestä
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Ensisijainen kuva

Gaming MonitorFull HD -pelinäyttö

24M1N3200ZS/01

4.3

| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Vie pelaaminen uudelle tasolle

Tämä Philips-pelinäyttö sopii täydellisesti nopeatahtisten PC-pelien pelaamiseen. Synkronointitekniikka, 165 Hz ja 1 ms takaavat sujuvan pelikokemuksen. Näytön erittäin ohuet kehykset ja Ultra Wide-Color -tekniikka varmistavat visuaalisen mukaansatempaavuuden.

Näytä kaikki edut

Vie pelaaminen uudelle tasolle

  • Evnia 3000

  • 24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; repeilemätön, nykimätön ja sujuva pelikokemus

AMD FreeSync™ Premium; repeilemätön, nykimätön ja sujuva pelikokemus

Pelaamisen ei pitäisi edellyttää valintaa nykivän pelikokemuksen ja rikkoutuvien kuvien välillä. AMD FreeSync™ Premium tarjoaa vaativille pelaajille sulavan ja repeilemättömän pelikokemuksen huippusuorituskyvyllä. Kompromisseja ei tarvita: pelaa luottavaisin mielin korkean virkistystaajuuden, alhaisen kuvataajuuden kompensoinnin ja pienen viiveen ansiosta.

165Hz:n virkistystaajuus takaa erittäin sulavat ja upeat kuvat

165Hz:n virkistystaajuus takaa erittäin sulavat ja upeat kuvat

Pelaat intensiivisiä kilpailupelejä. Vaadit näytöltä viiveettömiä ja erittäin sulavia kuvia. Tämä Philips-näyttö päivittää ruudun kuvan jopa 165 kertaa sekunnissa, eli selvästi tavallista näyttöä nopeammin. Pienemmällä kuvataajuudella viholliset voivat näyttää hyppivän ruudulla paikasta toiseen, jolloin heihin on vaikea osua. 165Hz:n kuvataajuuden ansiosta näet ruudulla myös ratkaisevat puuttuvat kuvat, joten vihollisten liikkeet näkyvät erittäin sulavina ja heihin on helppo tähdätä. Erittäin pienen tuloviiveen ja repeilemättömän kuvan ansiosta tämä Philips-näyttö on täydellinen pelikumppanisi.

1 ms (MPRT) nopea vasteaika terävään kuvaan ja sujuvaan pelaamiseen

1 ms (MPRT) nopea vasteaika terävään kuvaan ja sujuvaan pelaamiseen

MPRT (liikkuvan kuvan vasteaika) on havainnollisempi tapa kuvata vasteaikaa, sillä se viittaa suoraan aikaan, joka kuluu sumean kuvan muuttumiseen selkeäksi ja teräväksi. Philips-pelinäyttö, jonka MPRT-vasteaika on 1 ms, poistaa tehokkaasti häntimisen ja liike-epäterävyyden sekä tuottaa terävän ja tarkan kuvan, joka parantaa pelikokemusta. Paras valinta jännittäviin ja nopeita reaktioita vaativiin peleihin.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

24/04/2025

Suisse

Suisse

Farben sehr Schön.

Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor

Käyttöpäivä 2025-03-24

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor

Käyttöpäivä 2025-03-24

05/02/2024

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air

Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.

Edut

Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air

Haitat

Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor

Käyttöpäivä 2024-01-05

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor

Käyttöpäivä 2024-01-05

29/12/2023

Italia

Italia

Philipsin työntekijä

Vahvistettu ostaja

Buon FHD

[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.

Edut

Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.

Haitat

Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD

Käyttöpäivä 2023-11-29

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD

Käyttöpäivä 2023-11-29

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.

  3. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  4. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  5. MPRT vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun MPRT on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.

  6. MPRT-tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun MPRT otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa MPRT käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.

  7. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  8. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  9. Adobe RGB -alue CIE1976-standardin mukaan

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  11. Näyttö voi näyttää erilaiselta kuin ominaisuuskuvissa.