2 vuoden takuu
24M1N3200ZS/01
Vie pelaaminen uudelle tasolle
Tämä Philips-pelinäyttö sopii täydellisesti nopeatahtisten PC-pelien pelaamiseen. Synkronointitekniikka, 165 Hz ja 1 ms takaavat sujuvan pelikokemuksen. Näytön erittäin ohuet kehykset ja Ultra Wide-Color -tekniikka varmistavat visuaalisen mukaansatempaavuuden.
Evnia 3000
24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Pelaamisen ei pitäisi edellyttää valintaa nykivän pelikokemuksen ja rikkoutuvien kuvien välillä. AMD FreeSync™ Premium tarjoaa vaativille pelaajille sulavan ja repeilemättömän pelikokemuksen huippusuorituskyvyllä. Kompromisseja ei tarvita: pelaa luottavaisin mielin korkean virkistystaajuuden, alhaisen kuvataajuuden kompensoinnin ja pienen viiveen ansiosta.
Pelaat intensiivisiä kilpailupelejä. Vaadit näytöltä viiveettömiä ja erittäin sulavia kuvia. Tämä Philips-näyttö päivittää ruudun kuvan jopa 165 kertaa sekunnissa, eli selvästi tavallista näyttöä nopeammin. Pienemmällä kuvataajuudella viholliset voivat näyttää hyppivän ruudulla paikasta toiseen, jolloin heihin on vaikea osua. 165Hz:n kuvataajuuden ansiosta näet ruudulla myös ratkaisevat puuttuvat kuvat, joten vihollisten liikkeet näkyvät erittäin sulavina ja heihin on helppo tähdätä. Erittäin pienen tuloviiveen ja repeilemättömän kuvan ansiosta tämä Philips-näyttö on täydellinen pelikumppanisi.
MPRT (liikkuvan kuvan vasteaika) on havainnollisempi tapa kuvata vasteaikaa, sillä se viittaa suoraan aikaan, joka kuluu sumean kuvan muuttumiseen selkeäksi ja teräväksi. Philips-pelinäyttö, jonka MPRT-vasteaika on 1 ms, poistaa tehokkaasti häntimisen ja liike-epäterävyyden sekä tuottaa terävän ja tarkan kuvan, joka parantaa pelikokemusta. Paras valinta jännittäviin ja nopeita reaktioita vaativiin peleihin.
4.3
5:stä
3
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Eduard567
24/04/2025
Suisse
Farben sehr Schön.
Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor
Käyttöpäivä 2025-03-24
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor
Käyttöpäivä 2025-03-24
GeoV
05/02/2024
Nederland
Vahvistettu ostaja
Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air
Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.
Edut
Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air
Haitat
Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor
Käyttöpäivä 2024-01-05
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor
Käyttöpäivä 2024-01-05
SaLGaL78
29/12/2023
Italia
Philipsin työntekijä
Vahvistettu ostaja
Buon FHD
[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.
Edut
Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.
Haitat
Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD
Käyttöpäivä 2023-11-29
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD
Käyttöpäivä 2023-11-29
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
MPRT vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun MPRT on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.
MPRT-tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun MPRT otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa MPRT käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
Adobe RGB -alue CIE1976-standardin mukaan
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.
Näyttö voi näyttää erilaiselta kuin ominaisuuskuvissa.