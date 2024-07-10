2 vuoden takuu
24M2N3200S/01
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Tällä IPS-näytöllä voit pelata huipputarkasti ja -nopeasti 180 Hz:n taajuudella. Terävän HDR-laatuisen kuvan ja Full HD -tarkkuuden ansiosta tämä näyttö takaa erinomaisen ja monipuolisen pelikokemuksen.
Evnia 3000
24 (halkaisija 23,8 tuumaa / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Pidät intensiivisistä, kilpailuhenkisistä peleistä. Haluat näytön, jonka kuvat näkyvät sujuvasti ja ilman viivettä. Tämä näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 180 kertaa sekunnissa eli paljon nopeammin kuin perusnäyttö. Pienemmällä kuvanopeudella viholliset saattavat hyppiä paikasta toiseen ruudulla, jolloin kohteeseen on vaikea osua. Kun kuvanopeus on 180 Hz, puuttuvat, kriittisen tärkeät kuvat näkyvät näytössä. Lopputuloksena vihollisen liikkeet ovat todella sulavia, joten tähtääminen helpottuu. Tässä Philips-näytössä on todella matala viive eikä siinä esiinny kuvan repeytymistä, joten se on täydellinen pelikumppani.
Tuloviive tarkoittaa aikaa, joka kuluu liitetyllä laitteella tehdyn toiminnon ja sen tuloksen näytöllä näkymisen välillä. Pieni tuloviive lyhentää viivettä laitteilta näyttöön annettavan komennon ja sen toteutumisen välillä, mikä parantaa huomattavasti nopeita reaktioita vaativien videopelien pelaamista. Tämä on erityisen tärkeää nopeatempoisia kilpailullisia pelejä pelaaville.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Arviot
Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.
Vasteajan arvo sama kuin SmartResponse
Smart MBR vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun Smart MBR on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.
Smart MBR -tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun Smart MBR otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa Smart MBR käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.
Adobe RGB- ja DCI-P3 -kattavuus perustuu CIE1976:een, sRGB-alue perustuu CIE1931:een, NTSC-alue perustuu CIE1976:een.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.
Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.