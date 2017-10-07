2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
24PFT5231/05
Full HD erittäin ohut LED-TV
Pieni kooltaan, suuri ominaisuuksiltaan. Philips 5200 -sarja muuttaa käsityksesi pienistä televisioista. Television All-in-One-ääniratkaisussa on langattomat liitäntäominaisuudet ja upea äänentoisto.
60 cm (24")
Full HD -LED-TV
DVB-T/T2/C
Pienten televisioiden suuri merkkipaalu on saavutettu. Philipsin All-in-One-ääniratkaisu on tehokas kiinteä kaiutinjärjestelmä, joka toimii myös näppäränä TV-telineenä. Sen täydellinen kaiutinyhdistelmä tuo uutta eloa elokuviin, peleihin ja musiikkiin. Langattoman liitäntämahdollisuuden ansiosta voit toistaa mitä tahansa sisältöä milloin tahansa, aina yhtä helposti ja laadukkaasti. Valkoisen ja hopean yhdistelmä tuo tyyliä huoneeseen kuin huoneeseen.
Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.
Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.
3.8
5:stä
5
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Rozyrara
07/10/2017
United Kingdom
Looks great, works great
Not many white TVs out there & this one rocks. So easy to use, looks great & does everything a good tv should do. Love it.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5200 series 24PFT5231 Full HD Ultra-Slim LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5200 series 24PFT5231 Full HD Ultra-Slim LED TV
Hoffy
04/05/2017
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent TV
The TV is a great buy ,picture is very good & sound is excellent its only downside is the remote control. The buttons are quite close together but this would not detract from what an excellent set it is.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5200 series 24PFT5231 Full HD Ultra-Slim LED TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5200 series 24PFT5231 Full HD Ultra-Slim LED TV
N / A
14/06/2021
United Kingdom
Could be better.
Speed of instructions from the 'remote control' is not good - too quick and the system can't cope. Also the sound quality is poor, the single 'pod-speaker' lacks hi-fi. I am intending to revert its use to being in conjunction with my PC as a screen, and obtain a higher spec TV.
Edut
The size on screen suits the small room that its in.
Haitat
Quality not acceptable for my application.
Arvioitu tuote: 5200 series 24PFT5231 Full HD Ultra-Slim LED TV
Käyttöpäivä 2020-06-14
Arvioitu tuote: 5200 series 24PFT5231 Full HD Ultra-Slim LED TV
Käyttöpäivä 2020-06-14
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.