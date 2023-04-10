Uraauurtava 280Hz:n virkistystaajuus takaa sulavimman pelikokemuksen

Philips Evnia 280 Hz -näyttö vie pelikokemuksesi uusiin ulottuvuuksiin. Pieni tuloviive yhdistettynä muuttuvan virkistystaajuuden tekniikkaan tarjoaa mukaansatempaavan peliedun. Lisäksi laajan katselukulman ja suuren tarkkuuden paneeli tarjoaa realistisen pelikokemuksen ja vertaansa vailla olevan väritarkkuuden. Keskity olennaiseen: säädettävä jalusta tarjoaa ansaitsemasi mukavuuden, ja välkkymätön kuva helpottaa katselua, joten voit jatkaa pelaamista ilman huolta terveydestäsi.