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    Tuotekuva edestä
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Gaming MonitorFull HD -pelinäyttö

25M2N5200P/00

Huippuunsa viritetty pelikokemus

Tämän pelinäytön avulla et joudu tekemään kompromisseja. SmartContrast, AMD FreeSync Premium -tekniikka ja 280 hertsin virkistystaajuus takaavat sulavan ja viiveettömän pelikokemuksen kuvanlaadusta tinkimättä.

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Huippuunsa viritetty pelikokemus

  • Evnia 5000

  • 25 (halkaisija 24,5 tuumaa / 62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; sujuvaa pelaamista ilman häiriöitä ja pätkimistä

AMD FreeSync™ Premium; sujuvaa pelaamista ilman häiriöitä ja pätkimistä

Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. AMD FreeSync™ Premium takaa vaativille pelaajille sujuvan ja häiriöttömän pelikokemuksen täydellä teholla. Pelaa varmasti korkeasta virkistystaajuudesta, matalasta vasteajasta ja lyhyestä viiveestä tinkimättä.

Uraauurtava 280Hz:n virkistystaajuus takaa sulavimman pelikokemuksen

Uraauurtava 280Hz:n virkistystaajuus takaa sulavimman pelikokemuksen

Philips Evnia 280 Hz -näyttö vie pelikokemuksesi uusiin ulottuvuuksiin. Pieni tuloviive yhdistettynä muuttuvan virkistystaajuuden tekniikkaan tarjoaa mukaansatempaavan peliedun. Lisäksi laajan katselukulman ja suuren tarkkuuden paneeli tarjoaa realistisen pelikokemuksen ja vertaansa vailla olevan väritarkkuuden. Keskity olennaiseen: säädettävä jalusta tarjoaa ansaitsemasi mukavuuden, ja välkkymätön kuva helpottaa katselua, joten voit jatkaa pelaamista ilman huolta terveydestäsi.

Alhainen syöttöviive vähentää laitteiden ja näytön välistä aikaviivettä

Alhainen syöttöviive vähentää laitteiden ja näytön välistä aikaviivettä

Tuloviive tarkoittaa aikaa, joka kuluu liitetyllä laitteella tehdyn toiminnon ja sen tuloksen näytöllä näkymisen välillä. Pieni tuloviive lyhentää viivettä laitteilta näyttöön annettavan komennon ja sen toteutumisen välillä, mikä parantaa huomattavasti nopeita reaktioita vaativien videopelien pelaamista. Tämä on erityisen tärkeää nopeatempoisia kilpailullisia pelejä pelaaville.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä DP-liitäntää.

  3. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  4. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  5. Smart MBR vähentää sumeutta säätämällä kirkkautta, joten kirkkautta ei voi säätää, kun Smart MBR on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa muuttaa kirkkautta havaittavasti

  6. Smart MBR -tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun Smart MBR otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa Smart MBR käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.

  7. Adobe RGB- ja DCI-P3-alueet CIE1976-väriavaruuden mukaan, sRGB-alue CIE1931-väriavaruuden mukaan ja NTSC-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  9. NVIDIA® G-SYNC® -toimintoa tukeva liitäntä: DisplayPort

  10. Päivitä NVIDIA® G-SYNC® -ohjain uusimpaan versioon, lisätietoja on NVIDIAn sivustossa: https://www.nvidia.com/

  11. Varmista, että näytönohjaimesi tukee NVIDIA® G-SYNC® -ominaisuutta

  12. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.