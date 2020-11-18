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Kaareva Full HD -LCD-näyttö

271E1CA/00

4.3

| (3) Arviot

Kerrassaan vangitseva

Kaareva 27-tuumainen E line -näyttö on vangitseva ja muotoilultaan tyylikäs. Koe terävä Full HD -kuva ja AMD FreeSync -tekniikalla toteutettu sujuva liike.

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Kerrassaan vangitseva

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Pelaamiseen optimoitu SmartImage-tila

Philipsin uusi pelinäyttö tarjoaa useita optimoituja tiloja pelaamiseen. FPS-tilassa (First person shooting) näet tummat ja piilotetut kohteet paremmin. Racing-tilassa (Kilpa-ajo) näytön vasteaika ja kuvasäädöt ovat nopeampia. RTS-tilassa (Real time strategy) on erityinen SmartFrame, joka mahdollistaa koko- ja kuvasäädöt tietyllä näytön alueella. Gamer 1- ja Gamer 2 -toimintojen avulla voit tallentaa käyttäjäkohtaisia näyttöasetuksia eri peleille.

Kaarevalla näytöllä vaikuttavampi kokemus

Kaareva työpöytänäyttö tekee käyttökokemuksesta entistäkin henkilökohtaisemman, sillä se asettaa käyttäjän työpöydän keskipisteeseen. Voit uppoutua täysillä näytön tapahtumiin.

Välkkymätön tekniikka vähentää silmien väsymistä

LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

3

Arviot

3
2
1

18/11/2020

Deutschland

Deutschland

HD Curved Display

Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter

Edut

+++

Haitat

---

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Käyttöpäivä 2020-10-18

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Käyttöpäivä 2020-10-18

25/11/2022

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,

die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht

Haitat

Lautsprecher defekt???

Arvioitu tuote: 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Käyttöpäivä 2022-05-25

Arvioitu tuote: 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Käyttöpäivä 2022-05-25

06/12/2021

France

France

Vahvistettu ostaja

Belle image et pas trop encombrant

Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.

Edut

Qualité d'image et prix

Haitat

Pied trop court et une seule prise HDMI

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Käyttöpäivä 2020-12-06

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD

Käyttöpäivä 2020-12-06

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Näytön kaaren säde millimetreinä

  2. Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  4. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  5. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  7. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.