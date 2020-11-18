Pelaamiseen optimoitu SmartImage-tila

Philipsin uusi pelinäyttö tarjoaa useita optimoituja tiloja pelaamiseen. FPS-tilassa (First person shooting) näet tummat ja piilotetut kohteet paremmin. Racing-tilassa (Kilpa-ajo) näytön vasteaika ja kuvasäädöt ovat nopeampia. RTS-tilassa (Real time strategy) on erityinen SmartFrame, joka mahdollistaa koko- ja kuvasäädöt tietyllä näytön alueella. Gamer 1- ja Gamer 2 -toimintojen avulla voit tallentaa käyttäjäkohtaisia näyttöasetuksia eri peleille.