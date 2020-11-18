2 vuoden takuu
271E1CA/00
Kerrassaan vangitseva
Kaareva 27-tuumainen E line -näyttö on vangitseva ja muotoilultaan tyylikäs. Koe terävä Full HD -kuva ja AMD FreeSync -tekniikalla toteutettu sujuva liike.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Philipsin uusi pelinäyttö tarjoaa useita optimoituja tiloja pelaamiseen. FPS-tilassa (First person shooting) näet tummat ja piilotetut kohteet paremmin. Racing-tilassa (Kilpa-ajo) näytön vasteaika ja kuvasäädöt ovat nopeampia. RTS-tilassa (Real time strategy) on erityinen SmartFrame, joka mahdollistaa koko- ja kuvasäädöt tietyllä näytön alueella. Gamer 1- ja Gamer 2 -toimintojen avulla voit tallentaa käyttäjäkohtaisia näyttöasetuksia eri peleille.
Kaareva työpöytänäyttö tekee käyttökokemuksesta entistäkin henkilökohtaisemman, sillä se asettaa käyttäjän työpöydän keskipisteeseen. Voit uppoutua täysillä näytön tapahtumiin.
LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.
4.3
5:stä
3
Arviot
Miro S
18/11/2020
Deutschland
HD Curved Display
Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter
Edut
+++
Haitat
---
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Käyttöpäivä 2020-10-18
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Käyttöpäivä 2020-10-18
Qinni
25/11/2022
Deutschland
Vahvistettu ostaja
ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,
die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht
Haitat
Lautsprecher defekt???
Arvioitu tuote: 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Käyttöpäivä 2022-05-25
Arvioitu tuote: 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Käyttöpäivä 2022-05-25
Téléretraité 31
06/12/2021
France
Vahvistettu ostaja
Belle image et pas trop encombrant
Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.
Edut
Qualité d'image et prix
Haitat
Pied trop court et une seule prise HDMI
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Käyttöpäivä 2020-12-06
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Käyttöpäivä 2020-12-06
Näytön kaaren säde millimetreinä
Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.