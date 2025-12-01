2 vuoden takuu
Kerrassaan vangitseva
Kaareva 27-tuumainen E line -näyttö on vangitseva ja muotoilultaan tyylikäs. Koe terävä Full HD -kuva ja AMD FreeSync -tekniikalla toteutettu sujuva liike.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.
4.1
5:stä
22
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
simsubellchen
01/12/2025
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Schönes Design
Diesen Monitor kann man gerne weiter empfehlen, sehr gute Verarbeitung, sehr gute Auflösung, schnell montiert, angeschlossen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Käyttöpäivä 2025-11-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Käyttöpäivä 2025-11-01
Rafi0111
15/03/2024
Suisse
Vahvistettu ostaja
Ja Grafik 4k super und funktioniert einwandfrei
Sehr gut und sehr Performance ist auch sehr gut wie man es brauchen kann danke vielmals für das tolle Produkt.
Edut
Schnell und einfach
Haitat
Keine alles läuft gut.
Arvioitu tuote: 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Käyttöpäivä 2023-02-15
Arvioitu tuote: 271E1SCA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Käyttöpäivä 2023-02-15
Nico.46
22/02/2024
France
Vahvistettu ostaja
Monitor LCD incurvé Full HD 241E1SCA
J'ai choisi cet écran, car j'avais besoin d'un très bonne définition pour mon travail a un prix abordable et avec un beau design. Après deux semaines d'utilisation, je suis très satisfait de mon achat, cet écran répond parfaitement a mes attentes. La vitesse d'affichage est vraiment rapide, au quotidien pour utiliser Lightroom et Photoshop la définition est ultra net et précise.. Cet écran est vraiment superbe, malgré tout a manipuler avec précaution, c'est du matériel de pointe. Je recommande vivement cet article
Edut
la dalle est magnifique et écran incurvé ce qui offre un confort maximal pour une utilisation prolongé, port HDMI et VGA, hauts parleurs intégré
Haitat
a minupuler avec précaution, eviter de mettre ses doigts sur l'écran , c'est du matériel de pointe., pour les réglages au début on s'y perd un peut
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD
Käyttöpäivä 2024-01-22
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 241E1SCA Moniteur LCD incurvé Full HD
Käyttöpäivä 2024-01-22
Näytön kaaren säde millimetreinä
Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.