2 vuoden takuu
Kerrassaan vangitseva
Kaareva 27-tuumainen E line -näyttö on vangitseva ja muotoilultaan tyylikäs. Koe terävä Full HD -kuva ja AMD FreeSync -tekniikalla toteutettu sujuva liike.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.
LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.
Philips VA -LED-näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma ja terävä kuva.
4.5
5:stä
61
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
Barbosu
15/03/2022
Sverige
Great
Amazing monitor in this price range, fully recommend
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Käyttöpäivä 2020-03-15
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Käyttöpäivä 2020-03-15
SøLy
21/02/2026
United Kingdom
Great monitor
I bought one monitor, and after using it, I bought another.
Edut
Great price
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2025-02-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2025-02-21
Davo92
23/10/2025
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent monitors
Got these to replace old monitors, look great and great quality
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 322E1C Full HD Curved LCD display
Käyttöpäivä 2025-09-23
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 322E1C Full HD Curved LCD display
Käyttöpäivä 2025-09-23
Näytön kaaren säde millimetreinä
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.