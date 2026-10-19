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LCD-näyttö

272E1SA/00

Hämmästyttävän upea

27-tuumaisen E Line -näytön kuvanlaatu on upea, ja sen tyylikäs muotoilu lisää työtilan tyylikkyyttä. Koe terävä Full HD -kuva ja AMD FreeSync -tekniikalla toteutettu sujuva liike.

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Hämmästyttävän upea

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Vaivatonta ja sujuvaa pelaamista AMD FreeSync™ -tekniikan ansiosta

Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. Tästä pitää huolen Philipsin uusi näyttö. AMD FreeSync™ -tekniikka takaa sujuvan ja häiriöttömän suorituskyvyn, näytön nopean päivityksen ja huippulyhyet vasteajat lähes kaikilla kuvanopeuksilla.

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.

  3. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  4. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  6. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.