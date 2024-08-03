2 vuoden takuu
Eloisat ja terävät kuvat yli rajojen
Philips V line -laajakuvanäyttö on tarkoitettu katseluun ilman rajoituksia . Adaptive-Sync tuottaa sujuvan videokuvan. Ominaisuuksiin kuuluvat heijastuksen esto, LowBlue-tila ja silmille hellävarainen vilkkumaton kuva.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!
4.2
5:stä
12
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Edut
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Haitat
Not recognisable on system without drivers.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 272V8A LCD monitor
Käyttöpäivä 2022-08-03
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 272V8A LCD monitor
Käyttöpäivä 2022-08-03
FreshMike
01/01/2023
United Kingdom
Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz
Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..
Edut
- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz
Haitat
Build in speakers are not the best, but they do the job
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 242V8A LCD monitor
Käyttöpäivä 2022-01-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 242V8A LCD monitor
Käyttöpäivä 2022-01-01
GGran
14/09/2022
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Lovely picture
The size of the monitor was paramount and this one had such a lovely look about it with just a small edging. It is lovely.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 242V8A LCD monitor
Käyttöpäivä 2021-08-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 242V8A LCD monitor
Käyttöpäivä 2021-08-14
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.