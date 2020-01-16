2 vuoden takuu
Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan
Täydellinen yleiskäyttöinen näyttö, jonka upeat kuvat ulottuvat reunasta reunaan. Kompakti ja ohut näyttö on myös hellävarainen silmille.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.
4.0
5:stä
7
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Lemgo68
16/01/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
1st class pc monitor
It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor
Edut
Very good price
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QSB Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2018-12-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QSB Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2018-12-16
Legolas_006
19/10/2021
España
Vahvistettu ostaja
El monitor funciona perfectamente
Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.
Edut
Buena resolución por buen precio
Haitat
Una sola entrada HDMI
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Käyttöpäivä 2021-04-19
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Käyttöpäivä 2021-04-19
merovingio
06/03/2018
Italia
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QSB Monitor LCD Full HD
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
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