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Full HD ‑LCD-näyttö

273V7QSB/01

4

| (7) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan

Täydellinen yleiskäyttöinen näyttö, jonka upeat kuvat ulottuvat reunasta reunaan. Kompakti ja ohut näyttö on myös hellävarainen silmille.

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Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

Ohut reunus luo saumattoman ulkoasun

Ohut reunus luo saumattoman ulkoasun

Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

7

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

2

16/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

1st class pc monitor

It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor

Edut

Very good price

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QSB Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2018-12-16

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QSB Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2018-12-16

19/10/2021

España

España

Vahvistettu ostaja

El monitor funciona perfectamente

Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.

Edut

Buena resolución por buen precio

Haitat

Una sola entrada HDMI

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Käyttöpäivä 2021-04-19

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Käyttöpäivä 2021-04-19

06/03/2018

Italia

Italia

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Vasteaika on SmartResponsen mukainen