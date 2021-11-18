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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa Ultra Wide-Color -tekniikka

276E9QJAB/00

4.2

| (59) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta

Upeat värit, tyylikäs muotoilu

Tyylikkään kapeareunaisen Philips E Line Full HD -näytön Ultra Wide-Color -tekniikka takaa todentuntuisen kuvanlaadun.

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Upeat värit, tyylikäs muotoilu

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Laajasti yhteensopiva digitaalinen HDMI-liitäntä

Laajasti yhteensopiva digitaalinen HDMI-liitäntä

HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.

Välkkymätön tekniikka vähentää silmien väsymistä

LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee väritoistosta eloisan.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

59

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

18/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Perfect monitor

Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

02/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Love it

I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Käyttöpäivä 2020-10-02

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Käyttöpäivä 2020-10-02

24/02/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent product

This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Käyttöpäivä 2020-01-24

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Käyttöpäivä 2020-01-24

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  5. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  6. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  7. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.