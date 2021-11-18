2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
276E9QJAB/01
Upeat värit, tyylikäs muotoilu
Tyylikkään kapeareunaisen Philips E Line Full HD -näytön Ultra Wide-Color -tekniikka takaa todentuntuisen kuvanlaadun.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.
Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.
HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.
4.2
5:stä
59
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Jordon8636
18/11/2021
United Kingdom
Perfect monitor
Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
edddddd
02/10/2021
United Kingdom
Love it
I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2020-10-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2020-10-02
The Earl
24/02/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent product
This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2020-01-24
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2020-01-24
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
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NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
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