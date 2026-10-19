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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa Ultra Wide-Color -tekniikka

276E9QSB/01

Upeat värit, tyylikäs muotoilu

Tyylikkään kapeareunaisen Philips E Line Full HD -näytön Ultra Wide-Color -tekniikka takaa todentuntuisen kuvanlaadun.

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Upeat värit, tyylikäs muotoilu

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee väritoistosta eloisan.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.

EasyRead-tila – kuin lukisit paperista

Ohut reunus luo saumattoman ulkoasun

Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.

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  2. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  3. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  4. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  5. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.