2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
278E9QJAB/00
Upeat, todentuntuiset värit
Nauti elävistä väreistä ja tarkoista yksityiskohdista Philipsin kaarevien näyttöjen ansiosta. Kaareva 27 tuuman E line -näyttö tarjoaa Full HD -kuvanlaadun ja Ultra Wide-Color -tekniikka herättävät kuvat eloon.
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. Tästä pitää huolen Philipsin uusi näyttö. AMD FreeSync™ -tekniikka takaa sujuvan ja häiriöttömän suorituskyvyn, näytön nopean päivityksen ja huippulyhyet vasteajat lähes kaikilla kuvanopeuksilla.
Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että LED-näyttöjen lyhyen aaltopituuden siniset valonsäteet voivat ultraviolettivalon tavoin aiheuttaa vauriota silmille ja vaikuttaa näköön pitkällä aikavälillä. Hyvinvointia edistämään kehitetty Philips LowBlue -tila vähentää haitallista lyhyen aaltopituuden sinistä valoa älykkään ohjelmistotekniikan avulla.
4.2
5:stä
59
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Jordon8636
18/11/2021
United Kingdom
Perfect monitor
Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
edddddd
02/10/2021
United Kingdom
Love it
I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2020-10-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2020-10-02
The Earl
24/02/2020
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent product
This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2020-01-24
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2020-01-24
Näytön kaaren säde millimetreinä
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.