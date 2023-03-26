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    Tuotekuva edestä
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
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Gaming Monitor4K HDR -näyttö ja Ambiglow

279M1RV/00

3.1

| (9) Arviot

1 palkinto

Optimoitu suorituskyky seuraavan sukupolven konsolipelaamiseen

Designed for Xbox -näyttö vie konsolipelaajat uudelle aikakaudelle. Nauti upean UltraClear 4K Nano IPS -näytön tarkasta värien erottelusta. DisplayHDR 600 tuottaa eloisan kuvan.

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Optimoitu suorituskyky seuraavan sukupolven konsolipelaamiseen

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 68,5 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Designed for Xbox optimaaliseen pelikokemukseen

Designed for Xbox optimaaliseen pelikokemukseen

Vapauta konsolipelaamisesi. Olemme kehittäneet Xbox-tiimin kanssa tämän Designed for Xbox -näytön, joka tuottaa todistetusti optimaalisen visuaalisen Xbox-sarjan X suorituskyvyn alusta alkaen.

AMD FreeSync™ Premium Pro; sulavaa HDR-pelaamista pienellä viiveellä

AMD FreeSync™ Premium Pro; sulavaa HDR-pelaamista pienellä viiveellä

Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. Näytön AMD FreeSync™ Premium Pro -sertifiointi mahdollistaa vaihtelevan virkistystaajuuden (VRR) ja luo aidontuntuisen HDR-pelikokemuksen. Pelaa sulavasti ja täydellä teholla ja nauti erinomaisesta HDR-kuvasta, jossa on lyhyt viive.

144Hz:n virkistystaajuus takaa erittäin sujuvan ja upean kuvan

144Hz:n virkistystaajuus takaa erittäin sujuvan ja upean kuvan

Pelaat intensiivisiä kilpailupelejä. Vaadit näytöltä viiveetöntä ja erittäin sujuvaa kuvaa. Tämä Philips-näyttö päivittää kuvan jopa 144 kertaa sekunnissa eli 2.4x nopeammin kuin tavallinen näyttö. Pienemmällä kuvataajuudella viholliset voivat näyttää hyppivän näytössä paikasta toiseen, jolloin niihin on vaikea osua. 144Hz:n kuvataajuus näyttää ruudulla myös ratkaisevat puuttuvat kuvat, joten vihollisten liikkeet toistuvat erittäin sujuvasti ja heihin on helppo tähdätä. Erittäin pienen tuloviiveen ja repeilemättömän kuvan ansiosta tämä Philips-näyttö on täydellinen pelikumppani

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Palkinnot

  • Kuva: TPV_AWARD-1679621

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.1

5:stä

9

Arviot

2

26/03/2023

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Top Monitor

Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Käyttöpäivä 2022-02-26

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Käyttöpäivä 2022-02-26

16/04/2022

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

4k 144kz nessun pensiero

Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz

Edut

Hai tutto

Haitat

gestione led non controllabile da software terzi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

Käyttöpäivä 2021-03-16

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

Käyttöpäivä 2021-03-16

05/08/2023

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Fantastisk skærm

Rigtig fed gamerskærm der kan det hele, bruger den til min Xbox x.

Edut

Rigtig god Gaming oplevelse

Haitat

der er kommet en pixelfejl efter meget kort tid

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow

Käyttöpäivä 2023-04-05

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow

Käyttöpäivä 2023-04-05

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.

  3. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  4. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  5. BT. 709- / DCI-P3 -alue CIE1976-standardin mukaan

  6. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  7. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  8. Adobe RGB -alue CIE1976-standardin mukaan

  9. NVIDIA® G-SYNC® -toimintoa tukeva liitäntä: DisplayPort

  10. Varmista, että päivität NVIDIA® G-SYNC® -ohjaimen uusimpaan versioon. Lisätietoja on NVIDIA:n verkkosivustolla: https://www.nvidia.com/

  11. Varmista, että näytönohjaimesi tukee NVIDIA® G-SYNC® -ominaisuutta

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  13. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.