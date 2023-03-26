2 vuoden takuu
279M1RV/00
Optimoitu suorituskyky seuraavan sukupolven konsolipelaamiseen
Designed for Xbox -näyttö vie konsolipelaajat uudelle aikakaudelle. Nauti upean UltraClear 4K Nano IPS -näytön tarkasta värien erottelusta. DisplayHDR 600 tuottaa eloisan kuvan.
Designed for Xbox
Evnia 7000
68,5 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Vapauta konsolipelaamisesi. Olemme kehittäneet Xbox-tiimin kanssa tämän Designed for Xbox -näytön, joka tuottaa todistetusti optimaalisen visuaalisen Xbox-sarjan X suorituskyvyn alusta alkaen.
Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. Näytön AMD FreeSync™ Premium Pro -sertifiointi mahdollistaa vaihtelevan virkistystaajuuden (VRR) ja luo aidontuntuisen HDR-pelikokemuksen. Pelaa sulavasti ja täydellä teholla ja nauti erinomaisesta HDR-kuvasta, jossa on lyhyt viive.
Pelaat intensiivisiä kilpailupelejä. Vaadit näytöltä viiveetöntä ja erittäin sujuvaa kuvaa. Tämä Philips-näyttö päivittää kuvan jopa 144 kertaa sekunnissa eli 2.4x nopeammin kuin tavallinen näyttö. Pienemmällä kuvataajuudella viholliset voivat näyttää hyppivän näytössä paikasta toiseen, jolloin niihin on vaikea osua. 144Hz:n kuvataajuus näyttää ruudulla myös ratkaisevat puuttuvat kuvat, joten vihollisten liikkeet toistuvat erittäin sujuvasti ja heihin on helppo tähdätä. Erittäin pienen tuloviiveen ja repeilemättömän kuvan ansiosta tämä Philips-näyttö on täydellinen pelikumppani
Palkinnot
3.1
5:stä
9
Arviot
thesnable
26/03/2023
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Top Monitor
Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Käyttöpäivä 2022-02-26
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Käyttöpäivä 2022-02-26
16/04/2022
Italia
Vahvistettu ostaja
4k 144kz nessun pensiero
Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz
Edut
Hai tutto
Haitat
gestione led non controllabile da software terzi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow
Käyttöpäivä 2021-03-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow
Käyttöpäivä 2021-03-16
Kebc
05/08/2023
Danmark
Vahvistettu ostaja
Fantastisk skærm
Rigtig fed gamerskærm der kan det hele, bruger den til min Xbox x.
Edut
Rigtig god Gaming oplevelse
Haitat
der er kommet en pixelfejl efter meget kort tid
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow
Käyttöpäivä 2023-04-05
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow
Käyttöpäivä 2023-04-05
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
BT. 709- / DCI-P3 -alue CIE1976-standardin mukaan
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
Adobe RGB -alue CIE1976-standardin mukaan
NVIDIA® G-SYNC® -toimintoa tukeva liitäntä: DisplayPort
Varmista, että päivität NVIDIA® G-SYNC® -ohjaimen uusimpaan versioon. Lisätietoja on NVIDIA:n verkkosivustolla: https://www.nvidia.com/
Varmista, että näytönohjaimesi tukee NVIDIA® G-SYNC® -ominaisuutta
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.