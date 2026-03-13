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Professional Monitor4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4 -näyttö

27B1U7903/00

2.8

| (6) Arviot

1 palkinto

Yksinkertaisesti upea

Philips Thunderbolt™ 4 -näyttö tarjoaa turvallisen ja luotettavan yhden kaapelin telakointiratkaisun. Mini LED -taustavalaistu ja DisplayHDR™ 1400 -sertifioitu näyttö tuottaa erinomaisen kuvanlaadun ja väritarkkuuden tarkkaa värintoistoa vaativille käyttäjille.

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Mini LED ja Thunderbolt-telakointi

Yksinkertaisesti upea

  • Brilliance 7000

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Salamannopeat tiedonsiirto-, video- ja Ethernet-yhteydet

Salamannopeat tiedonsiirto-, video- ja Ethernet-yhteydet

Tässä Philipsin telakointinäytössä on Thunderbolt™ 4 -yhteys. Perinteisiin USB-C-näyttöihin verrattuna Thunderbolt™ 4 -tekniikka takaa salamannopean 40 Gb/s:n tiedonsiirtonopeuden, tarkan videokuvan, ketjutuksen MST (Multi Stream Transport) -tekniikalla, jopa 90 watin virransyötön laitteille ja vakaan 1 Gbit/s:n Ethernet-yhteyden.

Yksinkertainen ja tehokas ketjutusjärjestelmä monen näytön käyttöön

Yksinkertainen ja tehokas ketjutusjärjestelmä monen näytön käyttöön

Ketjuttamalla voit liittää kannettavan Thunderbolt-porttiin useita näyttöjä ja laitteita. Kun liität ensin tämän näytön kannettavan Thunderbolt-porttiin, sen jälkeen voit lisätä tämän näytön toiseen Thunderbolt-porttiin toisen 4K-näytön.

Tarkka UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) -resoluutio

Tarkka UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) -resoluutio

Philips-näytöt näyttävät tehokkaiden näyttöpaneelien ja UltraClear 4K UHD -tekniikan ansiosta entistä terävämpiä 3840 x 2160 -kokoisia kuvia. Philips-näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. Saat terävät kuvat käyttöösi vaativissakin ammattisovelluksissa, kuten CAD-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.

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Palkinnot

  • Kuva: TPV_AWARD-7185171

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.8

5:stä

6

Arviot

3
2

13/03/2026

Suisse

Suisse

Absolut zufrieden

Ich habe die Monitore vor etwa drei Monaten bei BRACK gekauft und bin wirklich begeistert. Die Einrichtung war sehr einfach und sie funktionieren perfekt sowohl mit meinem MacBook Pro als auch mit dem Windows-Laptop meiner Frau (HP EliteBook X Flip G1i). Die Bildqualität ist hervorragend, alles läuft stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz. Für Arbeit und Produktivität sind sie ideal. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen und kann sie klar weiterempfehlen.

Edut

Sehr gute Bildqualität Einfache Installation und sofort einsatzbereit Funktioniert problemlos mit MacBook Pro und Windows-Laptop (HP EliteBook X Flip G1i) Stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz Ideal für Arbeit und Produktivität

Haitat

bis jetzt alles tip top

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Käyttöpäivä 2025-11-13

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Käyttöpäivä 2025-11-13

26/03/2024

Suisse

Suisse

Gute Alternative zu Apple

Gutes Bild, drehbar. Für den der es braucht. Recht hell. Funktioniert gut mit einem MacBook Pro.

Edut

Bildqualität und Thunderbolt

Haitat

Kabelführung hätte schöner gelöst werden können. So baumeln die Kabel auch wieder rum.

Arvioitu tuote: Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Käyttöpäivä 2023-09-26

Arvioitu tuote: Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Käyttöpäivä 2023-09-26

14/06/2024

España

España

Vahvistettu ostaja

Muy buena calidad de imagen

El monitor Philips 4K Thunderbolt 4 27B1U7903/00 destaca por su calidad de imagen y su robustez. La resolución 4K combinada con la tecnología MiniLED y el hecho de soportar el 99% del espectro Adobe RGB, hace que el monitor ofrezca una calidad visual impresionante, con colores vivos y detalles nítidos. Este monitor es una excelente elección para cualquier tarea que requiera alta calidad de imagen, ya sea edición de fotos y videos, diseño gráfico o entretenimiento. En términos de conectividad, he encontrado que el monitor funciona estupendamente con un ordenador Windows. La configuración es sencilla y el rendimiento es sólido, sin problemas notables. Sin embargo, he tenido algunos inconvenientes al usarlo con mi Mac. Aunque la calidad de imagen sigue siendo excelente, no he logrado controlar el brillo desde el sistema operativo sin recurrir a aplicaciones de terceros, lo cual puede ser incómodo. Además, no he podido hacer funcionar los altavoces integrados con mi Mac. En cambio, en Windows, los altavoces sí funcionan, aunque la calidad del audio es mejorable. A pesar de estos problemas, creo que el monitor Philips 27B1U7903/00 vale mucho la pena por la calidad de imagen y la robustez de su soporte metálico, que proporciona una estabilidad y sensación de calidad destacables. En resumen, aunque los usuarios de Mac pueden encontrar algunas limitaciones, sigue siendo una opción excelente para quienes priorizan la calidad visual y la solidez del diseño.

Edut

Calidad de imagen

Haitat

Altavoces

Arvioitu tuote: Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Käyttöpäivä 2023-05-14

Arvioitu tuote: Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Käyttöpäivä 2023-05-14

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  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Vasteajan arvo sama kuin SmartResponse

  3. DCI-P3-alue CIE1976-standardin mukaan

  4. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  5. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  6. Adobe RGB -alue CIE1976-standardin mukaan

  7. Rec 709 -alue CIE1976-standardin mukaan

  8. Rec 2020 -alue CIE1976-standardin mukaan

  9. USB-C-videolähetys edellyttää, että kannettava tietokone tai muu laite on USB-C- ja DP Alt Mode -yhteensopiva.

  10. Toiminnot, kuten näytön jakaminen sekä video- ja äänisisältöjen toistaminen verkosta, voivat vaikuttaa verkon suorituskykyyn. Äänen ja videon laatuun vaikuttavat myös käytettävät laitteet sekä verkon kaistanleveys ja suorituskyky.

  11. USB-C-virransyöttö ja -lataus edellyttää USB-C-yhteensopivaa kannettavaa tietokonetta / laitetta, jonka on myös tuettava tarvittavia virranhallinta-asetuksia. Lisätietoja saat kannettavan tietokoneen / laitteen käyttöohjeista tai valmistajalta.

  12. Jos Ethernet-yhteys vaikuttaa hitaalta, avaa OSD-valikko ja valitse USB 3.0 tai uudempi versio, joka tukee lähiverkon nopeutta 1 G:hen asti.

  13. SDR (Standard Dynamic Range) -alueella käyttölämpötila saattaa nousta 40 °C:een.

  14. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.