Sisäiset stereokaiuttimet multimediaa varten

Näyttölaitteeseen sisäänrakennettu laadukas stereokaiutinpari. Mallin ja rakenteen mukaan kaiuttimet voivat olla näkyvät ja suunnattu eteenpäin tai piilotetut ja suunnattu alas-, ylös- tai taaksepäin.