2 vuoden takuu
27E1N1100A/01
Työskentele tyylillä
Koe tehokas työskentely Full HD -tarkkuudella. Tässä näytössä on työpaikan olennaiset ominaisuudet, kuten silmiä suojaava LowBlue-tila, laadukkaan kuvan tuottava laajan katselukulman IPS LED -tekniikka ja terävän kuvan takaava 1ms MPRT.
1000-sarja
27" (68.6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-näytöissä käytetään edistyksellistä tekniikkaa, joka tarjoaa erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, joten näyttöä voi katsella lähes mistä tahansa kulmasta. Tavallisista TN-paneeleista poiketen IPS-näytöt tarjoavat erittäin terävän kuvan ja elävät värit, joten ne sopivat erinomaisesti valokuvien ja elokuvien katseluun sekä verkkoselailuun, mutta myös ammattikäyttöön, jossa vaaditaan aina tarkkoja värejä ja tasaista kirkkautta.
Kuvanlaadulla on väliä. Tavalliset näytöt tarjoavat hyvän kuvanlaadun, mutta sinä odotat enemmän. Tässä näytössä on parannettu Full HD 1920 x 1080 -tarkkuus. Full HD -tarkkuuden yksityiskohtaisuus, suuri kirkkaus, uskomaton kontrasti ja todenmukaiset värit tuottavat aidonmukaisen kuvan.
Näyttölaitteeseen sisäänrakennettu laadukas stereokaiutinpari. Mallin ja rakenteen mukaan kaiuttimet voivat olla näkyvät ja suunnattu eteenpäin tai piilotetut ja suunnattu alas-, ylös- tai taaksepäin.
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4.1
5:stä
40
Arviot
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2025-02-17
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2025-02-17
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Edut
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Haitat
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2026-02-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2026-02-09
Softbard
05/02/2026
United Kingdom
This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2026-01-05
Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Käyttöpäivä 2026-01-05
DCI-P3-kattavuus perustuu CIE1976-standardiin, sRGB-alue CIE1931-standardiin sekä NTSC-alue ja Adobe RGB -alue CIE1976-standardiin
Varmista parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi aina, että näytönohjaimesi pystyy tuottamaan tämän Philips-näytön enimmäistarkkuuden ja -virkistystaajuuden.
Vasteaika-arvo vastaa SmartResponse-arvoa
MPRT säätää kirkkautta epäterävyyden vähentämiseksi, joten kirkkautta ei voi säätää MPRT:n ollessa käytössä. Liike-epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo vilkkuu synkronoidusti näytön virkistymisen kanssa, mikä voi aiheuttaa huomattavia kirkkauden muutoksia.
MPRT on pelaamiseen optimoitu tila. MPRT:n ottaminen käyttöön voi aiheuttaa näytön huomattavaa välkkymistä. Se on suositeltavaa poistaa käytöstä, kun pelitoimintoa ei käytetä.
Tässä esitteessä luetellut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maittain ja alueittain.
Näyttö voi näyttää erilaiselta kuin havainnekuvissa.