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MonitorFull HD LCD -näyttö

27E1N1100A/01

4.1

| (40) Arviot

Työskentele tyylillä

Koe tehokas työskentely Full HD -tarkkuudella. Tässä näytössä on työpaikan olennaiset ominaisuudet, kuten silmiä suojaava LowBlue-tila, laadukkaan kuvan tuottava laajan katselukulman IPS LED -tekniikka ja terävän kuvan takaava 1ms MPRT.

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Työskentele tyylillä

  • 1000-sarja

  • 27" (68.6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Laajan katselukulman IPS LED -tekniikka takaa kuvan ja värien tarkkuuden

Laajan katselukulman IPS LED -tekniikka takaa kuvan ja värien tarkkuuden

IPS-näytöissä käytetään edistyksellistä tekniikkaa, joka tarjoaa erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, joten näyttöä voi katsella lähes mistä tahansa kulmasta. Tavallisista TN-paneeleista poiketen IPS-näytöt tarjoavat erittäin terävän kuvan ja elävät värit, joten ne sopivat erinomaisesti valokuvien ja elokuvien katseluun sekä verkkoselailuun, mutta myös ammattikäyttöön, jossa vaaditaan aina tarkkoja värejä ja tasaista kirkkautta.

16:9 Full HD -näyttö tuottaa terävän ja yksityiskohtaisen kuvan

16:9 Full HD -näyttö tuottaa terävän ja yksityiskohtaisen kuvan

Kuvanlaadulla on väliä. Tavalliset näytöt tarjoavat hyvän kuvanlaadun, mutta sinä odotat enemmän. Tässä näytössä on parannettu Full HD 1920 x 1080 -tarkkuus. Full HD -tarkkuuden yksityiskohtaisuus, suuri kirkkaus, uskomaton kontrasti ja todenmukaiset värit tuottavat aidonmukaisen kuvan.

Sisäiset stereokaiuttimet multimediaa varten

Sisäiset stereokaiuttimet multimediaa varten

Näyttölaitteeseen sisäänrakennettu laadukas stereokaiutinpari. Mallin ja rakenteen mukaan kaiuttimet voivat olla näkyvät ja suunnattu eteenpäin tai piilotetut ja suunnattu alas-, ylös- tai taaksepäin.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

40

Arviot

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2025-02-17

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2025-02-17

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Edut

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Haitat

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2026-02-09

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2026-02-09

05/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2026-01-05

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Käyttöpäivä 2026-01-05

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. DCI-P3-kattavuus perustuu CIE1976-standardiin, sRGB-alue CIE1931-standardiin sekä NTSC-alue ja Adobe RGB -alue CIE1976-standardiin

  2. Varmista parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi aina, että näytönohjaimesi pystyy tuottamaan tämän Philips-näytön enimmäistarkkuuden ja -virkistystaajuuden.

  3. Vasteaika-arvo vastaa SmartResponse-arvoa

  4. MPRT säätää kirkkautta epäterävyyden vähentämiseksi, joten kirkkautta ei voi säätää MPRT:n ollessa käytössä. Liike-epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo vilkkuu synkronoidusti näytön virkistymisen kanssa, mikä voi aiheuttaa huomattavia kirkkauden muutoksia.

  5. MPRT on pelaamiseen optimoitu tila. MPRT:n ottaminen käyttöön voi aiheuttaa näytön huomattavaa välkkymistä. Se on suositeltavaa poistaa käytöstä, kun pelitoimintoa ei käytetä.

  6. Tässä esitteessä luetellut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maittain ja alueittain.

  7. Näyttö voi näyttää erilaiselta kuin havainnekuvissa.