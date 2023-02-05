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  • Energiatehokkuusluokan merkintä
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MonitorUSB-C-näyttö

27E1N3300A/00

2.3

| (3) Arviot

Vähemmän liitäntöjä USB-C:n ansiosta

Tämä Philips USB-C -monitoiminäyttö on vaivaton asentaa. Voit katsella teräväpiirtokuvaa, siirtää tietoja ja ladata kannettavan samalla kaapelilla. Todellinen keskus liikkuville ammattilaisille.

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Vähemmän liitäntöjä USB-C:n ansiosta

  • 3000-sarja

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Yhdistä kannettava tietokone yhdellä USB-C-kaapelilla

Yhdistä kannettava tietokone yhdellä USB-C-kaapelilla

Tässä Philips-näytössä on USB-C-liitäntä, jota voi käyttää virransyöttöön. Älykäs ja joustava virranhallinta mahdollistaa yhteensopivan laitteen lataamisen suoraan. Ohuen käännettävän USB-C-liitännän avulla liittäminen onnistuu helposti yhdellä kaapelilla. Voit katsoa HD-videokuvaa ja siirtää dataa todella nopeasti samalla, kun lataat yhteensopivaa laitetta.

Vaivatonta ja sujuvaa pelaamista AMD FreeSync™ -tekniikan ansiosta

Vaivatonta ja sujuvaa pelaamista AMD FreeSync™ -tekniikan ansiosta

Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. Tästä pitää huolen Philipsin uusi näyttö. AMD FreeSync™ -tekniikka takaa sujuvan ja häiriöttömän suorituskyvyn, näytön nopean päivityksen ja huippulyhyet vasteajat lähes kaikilla kuvanopeuksilla.

Nopea 1ms (MPRT) -vasteaika takaa terävän kuvan ja sujuvan pelaamisen

Nopea 1ms (MPRT) -vasteaika takaa terävän kuvan ja sujuvan pelaamisen

MPRT (liikkuvan kuvan vasteaika) on havainnollisempi tapa kuvata vasteaikaa, sillä se viittaa suoraan aikaan, joka kuluu sumean kuvan muuttumiseen selkeäksi ja teräväksi. Philips-pelinäyttö, jonka MPRT-vasteaika on 1 ms, poistaa tehokkaasti häntimisen ja liike-epäterävyyden sekä tuottaa terävän ja tarkan kuvan, joka parantaa pelikokemusta. Paras valinta jännittäviin ja nopeita reaktioita vaativiin peleihin.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.3

5:stä

3

Arviot

5
3

05/02/2023

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Goed product; eenvoudig te installeren

Voor de computergebruiker die niet hoeft te gamen, is dit gewoon een goed werkende monitor. Installatie en gebruik zijn goed.

Edut

Duidelijk en helder beeld

Haitat

Van het gemak van slechts één verbindingskabel naar PC kan geen gebruik worden gemaakt bij oudere PC's.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Käyttöpäivä 2023-01-05

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Käyttöpäivä 2023-01-05

28/01/2023

Nederland

Nederland

specification mismatch

On the website, it says USB-C maximum power delivery Up to 65W, but according to the monitor's setting it's actually 45W tops. therefore it won't be able to charge the laptop.

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Käyttöpäivä 2022-12-28

Arvioitu tuote: Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Käyttöpäivä 2022-12-28

13/12/2022

Suisse

Suisse

USB Hub keine Funktion

Wahrscheinlich ist es nicht gewollt, dass man die USB Downstreams nutzt, wird ja auch nicht so richtig mit geworben. Zwar soll man angeblich Tastatur und Maus gemäss Anleitung anschliessen können, jedoch funktioniert keine einzige.

Haitat

der telefonische Service ist unter aller Kanone, keinerlei Hilfe, frech werden sie auch noch

Arvioitu tuote: Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor

Käyttöpäivä 2022-11-13

Arvioitu tuote: Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor

Käyttöpäivä 2022-11-13

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.

  3. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  4. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  5. MPRT vähentää sumeutta kirkkautta säätämällä, joten et voi säätää kirkkautta silloin, kun MPRT on käytössä. Liikkeen epäterävyyden vähentämiseksi LED-taustavalo välkkyy samaan aikaan kun ruutu päivittyy, mikä saattaa aiheuttaa havaittavia muutoksia kirkkaudessa.

  6. MPRT-tila on optimoitu pelaamista varten. Saatat huomata välkkymistä, kun MPRT otetaan käyttöön. On suositeltavaa poistaa MPRT käytöstä, kun et käytä pelitoimintoa.

  7. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  8. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  10. USB-C-virransyöttö ja -lataus edellyttää USB-C-yhteensopivaa kannettavaa tietokonetta / laitetta, jonka on myös tuettava tarvittavia virranhallinta-asetuksia. Lisätietoja saat kannettavan tietokoneen / laitteen käyttöohjeista tai valmistajalta.

  11. USB-C-videolähetys edellyttää, että kannettava tietokone tai muu laite on USB-C- ja DP Alt Mode -yhteensopiva.

  12. Näyttö saattaa näyttää erilaiselta kuin ominaisuuskuvissa.