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Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö

323E7QDAB/00

4.3

| (26) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta

Laajenna katselukokemustasi

Laajenna katselukokemustasi Philipsin 32 tuuman näytöllä. Full HD -näytön ansiosta voit uppoutua peliin täydellisesti tai katsella töitäsi suuressa mittakaavassa.

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  • E Line

  • 32 (31,5” / 80 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

Kiinteät stereokaiuttimet multimediaa varten

Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

26

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

3

09/01/2020

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Sehr gut

Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 323E7QDAB LCD-Display

Käyttöpäivä 2018-12-09

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 323E7QDAB LCD-Display

Käyttöpäivä 2018-12-09

17/09/2018

Italia

Italia

ottimo per un utilizzo ricreativo

ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 323E7QDAB Display LCD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 323E7QDAB Display LCD

21/02/2018

Italia

Italia

ottimo monitor

prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 323E7QDAB Display LCD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 323E7QDAB Display LCD

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. HDMI-kaapelit voivat vaihdella alueesta ja mallista riippuen.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen