2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
323E7QDAB/00
Laajenna katselukokemustasi
Laajenna katselukokemustasi Philipsin 32 tuuman näytöllä. Full HD -näytön ansiosta voit uppoutua peliin täydellisesti tai katsella töitäsi suuressa mittakaavassa.
E Line
32 (31,5” / 80 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.
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4.3
5:stä
26
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Konne
09/01/2020
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Sehr gut
Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 323E7QDAB LCD-Display
Käyttöpäivä 2018-12-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 323E7QDAB LCD-Display
Käyttöpäivä 2018-12-09
ybor
17/09/2018
Italia
ottimo per un utilizzo ricreativo
ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 323E7QDAB Display LCD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 323E7QDAB Display LCD
alkash
21/02/2018
Italia
ottimo monitor
prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 323E7QDAB Display LCD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 323E7QDAB Display LCD
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
HDMI-kaapelit voivat vaihdella alueesta ja mallista riippuen.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen