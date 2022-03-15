2 vuoden takuu
Kerrassaan vangitseva
32-tuumainen kaareva E line -näyttö tarjoaa vangitsevan kokemuksen, ja se on muotoilultaan tyylikäs. Kristallinkirkas QHD-kuvanlaatu sekä Ultra wide-color- ja AMD FreeSync -tekniikka tekevät kuvasta todentuntuisen!
E Line
32 (halkaisija 31,5 tuumaa / 80 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Philips VA -LED-näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma ja terävä kuva.
Tämä näyttö tarjoaa tyylikkään ratkaisun kaapelien hallintaan, joten työtila on helppo pitää siistinä. Kaapeleita ei tarvitse niputtaa, koska ne saa piiloon pitkään uraan. Se näyttää hyvältä useimmissa ympäristöissä, erityisesti pienissä tiloissa ja seinää tai ikkunaa vasten. Kaapelisotku on poissa näkyvistä, ja työpöytä pysyy järjestyksessä.
LED-taustavalolla varustetuissa näytöissä säädetään kirkkautta tavalla, joka joillekin käyttäjille näkyy näytön välkkymisenä. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä. Philipsin Flicker-free-tekniikka käyttää uutta tapaa säätää kirkkautta ja vähentää siten välkkymistä, jolloin näytön katselu on miellyttävämpää.
4.5
5:stä
61
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
Barbosu
15/03/2022
Sverige
Great
Amazing monitor in this price range, fully recommend
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Date of Use 2020-03-15
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Date of Use 2020-03-15
SøLy
21/02/2026
United Kingdom
Great monitor
I bought one monitor, and after using it, I bought another.
Edut
Great price
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-02-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-02-21
Davo92
23/10/2025
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent monitors
Got these to replace old monitors, look great and great quality
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 322E1C Full HD Curved LCD display
Date of Use 2025-09-23
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 322E1C Full HD Curved LCD display
Date of Use 2025-09-23
Näytön kaaren säde millimetreinä
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.