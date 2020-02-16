2 vuoden takuu
326M6VJRMB/00
Uppoudu hetkeen
Momentum 4K UHD -näyttö, jossa on Ambiglow, kiehtoo uudella tavalla. Nopea liike näyttää virheettömältä Adaptive-sync-tekniikan ja matalan viiveen ansiosta. DisplayHDR 600 tuottaa erittäin tarkan ja kirkkaan kuvanlaadun, joka lumoaa hetkessä.
Momentum
32 (halkaisija 31,5 tuumaa / 80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Philips-näytöt näyttävät tehokkaiden näyttöpaneelien ja UltraClear 4K UHD -tekniikan ansiosta entistä terävämpiä 3840 x 2160 -kokoisia kuvia. Philips-näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. Saat terävät kuvat käyttöösi vaativissakin ammattisovelluksissa, kuten CAD-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.
VESA-sertifioitu DisplayHDR 600 tuottaa merkittävästi erilaisen katselukokemuksen. Muista HDR-yhteensopivista näytöistä poiketen todellinen DisplayHDR 600 tuottaa vaikuttavan kirkkauden, kontrastin ja värit. Paikallisen himmennyksen ja erittäin suuren enimmäiskirkkauden (jopa 600 nitiä) ansiosta kuva herää eloon ja kirkkaat kohdat erottuvat entistä syvemmästä, yksityiskohtaisemmasta mustasta erinomaisesti. Siinä täyteläiset uudet värit näkyvät kauniisti.
Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.
3.9
5:stä
7
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Hej Hej
16/02/2020
Sverige
Bästa 32" konsolskärmen
Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.
Edut
Freesync, lågresponstid, bra färger
Haitat
EJ Dolby Vison
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Käyttöpäivä 2019-08-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow
Käyttöpäivä 2019-08-16
MRa311
16/12/2020
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Bildqualität und Desigfn
Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Käyttöpäivä 2019-11-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Käyttöpäivä 2019-11-16
hgjhbu
08/10/2020
Deutschland
supper Bild
grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,
Edut
klasse Bilddarstellung
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Käyttöpäivä 2020-09-08
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Käyttöpäivä 2020-09-08
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
BT. 709- / DCI-P3 -alue CIE1976-standardin mukaan
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
Nopea lataus USB BC 1.2 -standardin mukaisesti
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.