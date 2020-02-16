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  • Gaming Monitor 4K HDR -näyttö ja Ambiglow
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  • Gaming Monitor 4K HDR -näyttö ja Ambiglow
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Gaming Monitor4K HDR -näyttö ja Ambiglow

326M6VJRMB/00

3.9

| (7) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta

Uppoudu hetkeen

Momentum 4K UHD -näyttö, jossa on Ambiglow, kiehtoo uudella tavalla. Nopea liike näyttää virheettömältä Adaptive-sync-tekniikan ja matalan viiveen ansiosta. DisplayHDR 600 tuottaa erittäin tarkan ja kirkkaan kuvanlaadun, joka lumoaa hetkessä.

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Uppoudu hetkeen

  • Momentum

  • 32 (halkaisija 31,5 tuumaa / 80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Tarkka UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) -resoluutio

Tarkka UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) -resoluutio

Philips-näytöt näyttävät tehokkaiden näyttöpaneelien ja UltraClear 4K UHD -tekniikan ansiosta entistä terävämpiä 3840 x 2160 -kokoisia kuvia. Philips-näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. Saat terävät kuvat käyttöösi vaativissakin ammattisovelluksissa, kuten CAD-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.

DisplayHDR 600 toistaa kuvan kirkkaat kohdat upeasti

DisplayHDR 600 toistaa kuvan kirkkaat kohdat upeasti

VESA-sertifioitu DisplayHDR 600 tuottaa merkittävästi erilaisen katselukokemuksen. Muista HDR-yhteensopivista näytöistä poiketen todellinen DisplayHDR 600 tuottaa vaikuttavan kirkkauden, kontrastin ja värit. Paikallisen himmennyksen ja erittäin suuren enimmäiskirkkauden (jopa 600 nitiä) ansiosta kuva herää eloon ja kirkkaat kohdat erottuvat entistä syvemmästä, yksityiskohtaisemmasta mustasta erinomaisesti. Siinä täyteläiset uudet värit näkyvät kauniisti.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee väritoistosta eloisan.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee väritoistosta eloisan.

Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

7

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

2

16/02/2020

Sverige

Sverige

Bästa 32" konsolskärmen

Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.

Edut

Freesync, lågresponstid, bra färger

Haitat

EJ Dolby Vison

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Käyttöpäivä 2019-08-16

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow

Käyttöpäivä 2019-08-16

16/12/2020

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Bildqualität und Desigfn

Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Käyttöpäivä 2019-11-16

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Käyttöpäivä 2019-11-16

08/10/2020

Deutschland

Deutschland

supper Bild

grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,

Edut

klasse Bilddarstellung

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Käyttöpäivä 2020-09-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Käyttöpäivä 2020-09-08

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  2. BT. 709- / DCI-P3 -alue CIE1976-standardin mukaan

  3. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  4. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

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  6. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.