2 vuoden takuu
Kerrassaan vangitseva
32-tuumainen kaareva E line -näyttö on vangitseva ja muotoilultaan tyylikäs. Huipputerävä 4K UHD sekä Ultra wide-color- ja Adaptive-Sync-tekniikka tekevät kuvasta todentuntuisen!
E Line
32 (halkaisija 31,5 tuumaa / 80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Philips VA -LED-näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma ja terävä kuva.
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.
4.5
5:stä
61
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
Barbosu
15/03/2022
Sverige
Great
Amazing monitor in this price range, fully recommend
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Date of Use 2020-03-15
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Date of Use 2020-03-15
SøLy
21/02/2026
United Kingdom
Great monitor
I bought one monitor, and after using it, I bought another.
Edut
Great price
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-02-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-02-21
Davo92
23/10/2025
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent monitors
Got these to replace old monitors, look great and great quality
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 322E1C Full HD Curved LCD display
Date of Use 2025-09-23
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 322E1C Full HD Curved LCD display
Date of Use 2025-09-23
Näytön kaaren säde millimetreinä
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.