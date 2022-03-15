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  • Kerrassaan vangitseva
  • Kerrassaan vangitseva

Kaareva LCD-näyttö, jossa Ultra Wide-Color

328E1CA/00

4.5

| (61) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta

Kerrassaan vangitseva

32-tuumainen kaareva E line -näyttö on vangitseva ja muotoilultaan tyylikäs. Huipputerävä 4K UHD sekä Ultra wide-color- ja Adaptive-Sync-tekniikka tekevät kuvasta todentuntuisen!

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Kerrassaan vangitseva

  • E Line

  • 32 (halkaisija 31,5 tuumaa / 80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

VA-näyttö antaa upeat kuvat ja laajat katselukulmat

Philips VA -LED-näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma ja terävä kuva.

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

Kiinteät stereokaiuttimet multimediaa varten

Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

61

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

15/03/2022

Sverige

Sverige

Great

Amazing monitor in this price range, fully recommend

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Date of Use 2020-03-15

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Date of Use 2020-03-15

21/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor

I bought one monitor, and after using it, I bought another.

Edut

Great price

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-02-21

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-02-21

23/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Excellent monitors

Got these to replace old monitors, look great and great quality

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 322E1C Full HD Curved LCD display

Date of Use 2025-09-23

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 322E1C Full HD Curved LCD display

Date of Use 2025-09-23

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  2. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  3. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

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