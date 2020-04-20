2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
328E9FJAB/00
Upeat, todentuntuiset värit
Nauti elävistä väreistä ja tarkoista yksityiskohdista Philipsin kaarevien näyttöjen ansiosta. Kaareva 32 tuuman E line -näyttö tarjoaa kristallinkirkkaan QHD-kuvanlaadun ja Ultra Wide-Color -tekniikka herättävät kuvat eloon.
E Line
32 (halkaisija 31,5 tuumaa / 80 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. Tästä pitää huolen Philipsin uusi näyttö. AMD FreeSync™ -tekniikka takaa sujuvan ja häiriöttömän suorituskyvyn, näytön nopean päivityksen ja huippulyhyet vasteajat lähes kaikilla kuvanopeuksilla.
DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.
HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.
4.6
5:stä
5
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Boudou
20/04/2020
Suisse
Vahvistettu ostaja
Article idéal pour moi
Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...
Edut
Ecran incurvé
Haitat
pas
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2019-04-20
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2019-04-20
14/04/2020
España
Calidad de Imagen y precio perfecto.
Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo
Edut
El monitor es una maravilla en todos los sentidos.
Haitat
Que no tenga 120Hz
Arvioitu tuote: 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2019-10-13
Arvioitu tuote: 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Käyttöpäivä 2019-10-13
Paul1957
21/05/2019
België
Vahvistettu ostaja
Perfect toestel!
Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Näytön kaaren säde millimetreinä
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.