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Tuotanto lopetettu

Kaareva LCD-näyttö, jossa Ultra Wide-Color

328E9FJAB/00

4.6

| (5) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Upeat, todentuntuiset värit

Nauti elävistä väreistä ja tarkoista yksityiskohdista Philipsin kaarevien näyttöjen ansiosta. Kaareva 32 tuuman E line -näyttö tarjoaa kristallinkirkkaan QHD-kuvanlaadun ja Ultra Wide-Color -tekniikka herättävät kuvat eloon.

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ja kristallinkirkkaat yksityiskohdat

Upeat, todentuntuiset värit

  • E Line

  • 32 (halkaisija 31,5 tuumaa / 80 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Vaivatonta ja sujuvaa pelaamista AMD FreeSync™ -tekniikan ansiosta

Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. Tästä pitää huolen Philipsin uusi näyttö. AMD FreeSync™ -tekniikka takaa sujuvan ja häiriöttömän suorituskyvyn, näytön nopean päivityksen ja huippulyhyet vasteajat lähes kaikilla kuvanopeuksilla.

Erittäin laadukas kuva DisplayPort-liitännällä

DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.

Laajasti yhteensopiva digitaalinen HDMI-liitäntä

Laajasti yhteensopiva digitaalinen HDMI-liitäntä

HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -signaalia eli huippulaatuista digitaalista videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä videokamerasta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

5

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

20/04/2020

Suisse

Suisse

Vahvistettu ostaja

Article idéal pour moi

Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...

Edut

Ecran incurvé

Haitat

pas

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Käyttöpäivä 2019-04-20

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Käyttöpäivä 2019-04-20

14/04/2020

España

España

Calidad de Imagen y precio perfecto.

Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo

Edut

El monitor es una maravilla en todos los sentidos.

Haitat

Que no tenga 120Hz

Arvioitu tuote: 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Käyttöpäivä 2019-10-13

Arvioitu tuote: 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Käyttöpäivä 2019-10-13

21/05/2019

België

België

Vahvistettu ostaja

Perfect toestel!

Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Näytön kaaren säde millimetreinä

  2. Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  4. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  5. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  7. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.