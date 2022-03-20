2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
32PFS5603/12
Erittäin ohut Full HD LED-TV
Koe Philips 5600 -television siisti ja minimalistinen muotoilu, joka sopii ohuutensa ansiosta täydellisesti sisustukseen. Tämä Full HD -televisio on ihanteellinen valinta yksinkertaisuudesta pitävälle.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.
Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.
3.7
5:stä
106
Arviot
sergiosal
20/03/2022
Italia
Philipsin työntekijä
Vahvistettu ostaja
Televisore molto valido
[Employee of philipsglobal] Ottimo televisore, tutto funziona perfettamente. Un buon acquisto
Edut
tutto perfetto
Haitat
nessuno
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD
Käyttöpäivä 2021-02-20
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD
Käyttöpäivä 2021-02-20
Panfilio
27/01/2022
Italia
Vahvistettu ostaja
Qualità/prezzo
Buon prodotto di gamma, avendone provati altri prima dell'acquisto. Ottima l'assistenza Philips di cui ho avuto bisogno dopo pochi mesi problema risolto definitivamente
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD
Käyttöpäivä 2021-07-27
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD
Käyttöpäivä 2021-07-27
Listrama
08/11/2021
Italia
Vahvistettu ostaja
leggero, facile installarlo
Ne avevo già un altro da 42" che andava benissimo e allora ho preso il secondo da 32 debbo dire che fino ad ora sono soddisfatto solo un piccolo problema ma perchè i due telecomandi di televisori della stessa serie sono differenti?
Edut
leggerezza, facilità di installazione
Haitat
telecomandi differenti per due televisori della stessa serie
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD
Käyttöpäivä 2020-10-08
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD
Käyttöpäivä 2020-10-08
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.