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Tuotanto lopetettu

4000 seriesOhut LED-TV

32PHT4100/12

2.8

| (66) Arviot

Ohut LED-TV

Philips 4100 -sarjan ohut LED-TV ja Digital Crystal Clear -tekniikka ovat valmiita myös tulevaisuuden haasteisiin. TV:ssä on kaikki tarvittavat toiminnot, kuten kätevät ylimääräiset USB- ja HDMI-portit. Nauti eloisista kuvista ja selkeästä äänestä kotisohvallasi.

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99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Digital Crystal Clear -tekniikka

Ohut LED-TV

  • 80 cm (32")

  • LED-TV

  • DVB-T/T2/C

100 Hz:n PMR-tarkkuus – virheettömät liikkuvat kuvat

100 Hz:n PMR-tarkkuus – virheettömät liikkuvat kuvat

Perfect Motion Rate -tarkkuus parantaa jokaisen yksittäisen kuvan kuvanlaatua, sillä siinä yhdistyvät Philipsin näyttötekniikka ja edistynyt videoprosessointitekniikka. Katselitpa sitten pelejä, urheilulähetyksiä tai toimintaelokuvia, voit aina nauttia uskomattoman tarkasta ja sulavasta liikkuvasta kuvasta.

Kaksi HDMI-tuloa ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet

Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

Huippuohuen reunan ansiosta näyttöön mahtuu enemmän kuvaa

Huippuohuen reunan ansiosta näyttöön mahtuu enemmän kuvaa

Perinteisissä televisioissa on kuvaa kehystävä reunus. Tämän TV:n huippuohuen reunan ansiosta voit kuitenkin nauttia televisioviihteestä koko ruudun täydeltä.

Tekniset tiedot

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Arviot

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2.8

5:stä

66

Arviot

27/09/2017

Italia

Italia

Ottime caratteristiche dei colori video.

Sono cliente Philips dei televisori ed aprezzo molto la definizione cromarica e la perfezione dei pixel e la gradazione e/o tonalità dei colori degli schermi TV Philips.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim

27/03/2017

Italia

Italia

La vera e propria Televisione con la T maiuscola

Questo televisore da 32 pollici, è dotato di una resa audio/video che altri televisori non hanno. Ho confrontato i televisori Philips con quelli di altre marche e sinceramente posso constatare che nessun televisore è all'altezza di qualità rispetto ai Philips. Innanzitutto ho notato che la fluidità e naturalezza delle immagini di cui è dotato questo televisore è unica, e nessun'altro produttore dispone di questa caratteristica; e soprattutto non esterna sgranature delle stesse. Personalmente imposto su "Foto" in cui riesco a sfruttare il massimo delle sue qualità ed energie. Per quanto riguarda l'audio di natura sonora neutra, vi assicuro che una volta impostato è come se aveste una soundbar al posto degli usuali altoparlanti; dipende dalle necessità di ognuno, se si deve ascoltare musica imposto su "Personale", se invece devo guardare un video imposto su "Film". E' un televisore "intelligente", ha un interfaccia macchinosa, ma allo stesso tempo intuitiva, una volta impostato vi garantisco che sa dare il massimo delle sue prestazioni. ad esempio quando collego un cavo HDMI e guardo un video streaming posso dargli il comando di "Play" oppure "Pausa" o scorrimento del video stesso, senza nemmeno toccare il PC, di cui questo lo rende anche comodo. Il telecomando è leggero ed ergonomico ed è anche veloce nei comandi. Il software poi è di ultimissimo aggiornamento. Infine posso fieramente dire che è stato un valido acquisto, sono più che soddisfatto, lo riacquisterei un'altra volta.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim

21/06/2016

Italia

Italia

belle immagini nitide buono l'audio

ottimo qualità prezzo molto preciso senza distorsioni

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 32PHT4100 TV LED Slim

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.