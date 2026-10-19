2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
32PHT4200/12
Ohut LED-TV
Philips 4200 -sarjan ohut LED-TV ja Digital Crystal Clear -tekniikka ovat valmiita myös tulevaisuuden haasteisiin. TV:ssä on kaikki tarvittavat toiminnot, kuten kätevät ylimääräiset USB- ja HDMI-portit. Nauti eloisista kuvista ja selkeästä äänestä kotisohvallasi.
80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Perinteisissä televisioissa on kuvaa kehystävä reunus. Tämän TV:n huippuohuen reunan ansiosta voit kuitenkin nauttia televisioviihteestä koko ruudun täydeltä.
Moderni ja hienostunut televisio kaipaa rinnalleen poikkeuksellisen upean jalustan. Philipsin suunnittelijat ovat vastanneet haasteeseen luomalla ainutlaatuisen avoimen jalustan, joka sulautuu kauniisti sisustukseen.
Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Voit nauttia suosikkisarjoista ja uutisista tai katsella videoita ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.
Arviot
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.