Kun näyttö on liitetty USB-C-liitännällä ja tietokone tukee HBR3-tekniikkaa, voit käyttää ensisijaisessa näytössä MST-toimintoa ja enimmäistarkkuutta 3440 x 1440 60 Hz:n taajuudella ja toissijaisessa näytössä tarkkuutta 1920 x 1080 60 Hz:n taajuudella. Jos näin ei ole, vaihda ensisijaisen näytön USB-asetukseksi USB 2.0 laitteen asetuksissa, jotta voit käyttää MST-toimintoa.