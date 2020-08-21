2 vuoden takuu
346P1CRH/00
Hallitse tehtäviä selkeässä panoraamanäkymässä
Kaareva Philips Brilliance -WQHD-näyttö, jossa on DisplayHDR 400, tuottaa uskomattoman selkeän kuvan. USB-C ja turvallinen esiin kääntyvä web-kamera, jossa on Windows Hello, lisäävät tuottavuuttasi.
P Line
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Tässä Philips-näytössä on kiinteä tyypin C USB-telakka, jota voi käyttää myös virransyöttöön. Ohuen käännettävän USB-C-liittimen ansiosta telakointi onnistuu helposti yhdellä kaapelilla. Kaikki oheislaitteet (kuten näppäimistö, hiiri ja RJ-45 Ethernet -kaapeli) voi liittää näytön telakkaan. Kun yhdistät kannettavan näyttöön, voit katsoa HD-videokuvaa ja käyttää huippunopeaa tiedonsiirtoyhteyttä sekä ladata kannettavan tietokoneesi yhdellä USB-C-kaapelilla.
MultiClient-integroidulla KVM-kytkimellä voi hallita kahta erillistä tietokonetta yhdellä näytön, näppäimistön ja hiiren kokonaisuudella. Lähteen vaihtaminen painikkeella on nopeaa. Sopii kokoonpanoihin, jotka edellyttävät kahta tietokonetta tai suuren näytön jakamista kahden tietokoneen kesken.
Huipputarkalla Philips MultiView -näytöllä voit nauttia yhteyksistä kattavasti. MultiView-tekniikka mahdollistaa työskentelyn usealla eri laitteella samanaikaisesti. Voit vaikka käyttää pöytäkonetta ja kannettavaa tietokonetta rinnakkain samassa näytössä.
3.7
5:stä
30
Arviot
alphapapaactual
21/08/2020
Sverige
Riktigt prisvärd och bra skärm!
Har precis fått skärmen och packat upp den, kopplat in den till min dator med hdmi-kabel och allt funkade perfekt från början. Fick bara slå på HDR-inställningen i Windows 10 sen var allt klart. Bilden håller hög klass med tydliga färger och djup svärta. Även ljudet överraskade som bättre än vad jag trodde. Det som återstår är att köpa en USB-C kabel som inte ingick i kartongen tyvärr för att få igång alla funktioner.
Edut
Stor, Bred, Bra färger
Haitat
Ingick ingen USB-C kabel
Arvioitu tuote: Monitor 346P1CRH Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C
Käyttöpäivä 2020-07-21
Arvioitu tuote: Monitor 346P1CRH Svängd UltraWide LCD-skärm med USB-C
Käyttöpäivä 2020-07-21
Joe Cool
15/06/2020
Norge
Super!
Love it! The beste monitor I've ever had and it includes so many extras functionality that makes my day much easier. =)
Edut
lots
Haitat
none
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 346P1CRH Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C
Käyttöpäivä 2020-05-15
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 346P1CRH Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C
Käyttöpäivä 2020-05-15
Quickie14
24/02/2023
United Kingdom
A Brilliant Productivity Monitor
I was looking for a monitor to link up with my Macbook Pro M1 and I came across the Philips 346P1CRH. This Monitor has increased my productivity no end and I highly recommend it. The USB-C Docking and PowerSensor features make this a great monitor, having to use just the one cable and if I step away from my deck it saves power.
Edut
USB-C Docking One Cable Power/Display and PowerSensor. The Stand is excellent too.....
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Käyttöpäivä 2022-01-24
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 346P1CRH Curved UltraWide LCD Monitor with USB-C
Käyttöpäivä 2022-01-24
Näytön kaaren säde millimetreinä
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä USB-C-, DP- tai HDMI-liitäntää.
Jos käytät USB-C-liitäntää ja tietokoneesi ei tue HBR3-tekniikkaa, vaihda USB-keskittimen asetukseksi USB 2.0, jotta tuettava tarkkuus on 3440 x 1440 100 Hz:n taajuudella.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
BT. 709- / DCI-P3 -alue CIE1976-standardin mukaan
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
Adobe RGB -alue CIE1976-standardin mukaan
Jos Ethernet-yhteys vaikuttaa hitaalta, avaa OSD-valikko ja valitse USB 3.0 tai uudempi versio, joka tukee lähiverkon nopeutta 1 G:hen asti.
DisplayPort 1.4 -versio on HDR-kuvaa varten
USB-C-videolähetys edellyttää, että kannettava tietokone tai muu laite on USB-C- ja DP Alt Mode -yhteensopiva.
USB-C-virransyöttö ja -lataus edellyttää USB-C-yhteensopivaa kannettavaa tietokonetta / laitetta, jonka on myös tuettava tarvittavia virranhallinta-asetuksia. Lisätietoja saat kannettavan tietokoneen / laitteen käyttöohjeista tai valmistajalta.
Tuettujen ulkoisten näyttöjen enimmäismäärä: 1 USB-C-liitännällä, 2 DP-liitännällä
Kaistanleveyden rajoitukset vaikuttavat ulkoisen näytön enimmäistarkkuuteen.
Kun näyttö on liitetty USB-C-liitännällä ja tietokone tukee HBR3-tekniikkaa, voit käyttää ensisijaisessa näytössä MST-toimintoa ja enimmäistarkkuutta 3440 x 1440 60 Hz:n taajuudella ja toissijaisessa näytössä tarkkuutta 1920 x 1080 60 Hz:n taajuudella. Jos näin ei ole, vaihda ensisijaisen näytön USB-asetukseksi USB 2.0 laitteen asetuksissa, jotta voit käyttää MST-toimintoa.
Jos käytät MST-toimintoa DisplayPort-liitännän kautta, sekä ensisijainen että toissijainen näyttö on määritettävä DP out extend mode -tilaan näytön laiteasetuksissa. Tällöin kummankin näytön enimmäistarkkuus voi olla vain 3440 x 1440 60 Hz:n taajuudella.
EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.
Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.