2 vuoden takuu
40B1U5600/00
Enemmän kuin hyvin varusteltu
Tämä Philipsin monikäyttöinen USB-C-näyttö mahdollistaa siistin kokoonpanon. Yhdellä kaapelilla voit katsella sulavaa, tarkkaa videokuvaa, siirtää tietoja ja ladata kannettavaa tietokonettasi. Kuuloketeline vie kaapelinhallinnan uudelle tasolle.
5000-sarja
40 (39.53" / 100.4 cm diag.)
3440 x 1440 (WQHD)
Tässä Philips-näytössä on virransyöttöä tukeva USB type-C -liitäntä. Älykkään ja joustavan virranhallinnan ansiosta voit ladata yhteensopivaa laitettasi suoraan. Ohut ja kummin päin tahansa liitettävä USB-C mahdollistaa helpon yhteyden yhdellä kaapelilla. Voit katsella tarkkaa videokuvaa ja siirtää tietoja erittäin nopeasti samalla, kun yhteensopiva laitteesi saa virtaa ja latautuu.
Integroidun MultiClient KVM -kytkimen avulla voit hallita kahta erillistä tietokonetta yhdellä näytön, näppäimistön ja hiiren kokoonpanolla. Kätevän painikkeen avulla voit vaihtaa nopeasti lähteestä toiseen. Se sopii erinomaisesti kokoonpanoihin, joissa tarvitaan kahden tietokoneen laskentatehoa tai joissa yhdellä suurella näytöllä näytetään kahden eri tietokoneen sisältöä.
IPS-näytöissä käytetään edistyksellistä tekniikkaa, joka tarjoaa erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, joten näyttöä voi katsella lähes mistä tahansa kulmasta. Tavallisista TN-paneeleista poiketen IPS-näytöt tarjoavat erittäin terävän kuvan ja elävät värit, joten ne sopivat erinomaisesti valokuvien ja elokuvien katseluun sekä verkkoselailuun, mutta myös ammattikäyttöön, jossa vaaditaan aina tarkkoja värejä ja tasaista kirkkautta.
4.5
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Tryofant
03/12/2023
Sverige
Vahvistettu ostaja
Perfekt arbetskompis!
Jobbar i skolvärlden och behöver oftast ha flera dokument uppe på skärmen samtidigt, uppgifter, planeringar, betygsmallar osv. Då är denna skärm perfekt. Behöver inga 120000 MHz uppdateringar och snabba svarstider, utan en pålitlig skärm som denna.
Edut
Storleken när det gäller att arbeta med flera dokument samtidigt.
Arvioitu tuote: Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Käyttöpäivä 2022-11-03
Arvioitu tuote: Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Käyttöpäivä 2022-11-03
danfe
17/08/2023
Sverige
Excellent post-covid screen!
Where to start - the size of uninterrupted screen space is awesome! Doing CAD on a screen like this could not be better! So is gaming and also working! I've had this screen for two days now and I am still discovering new features to make use of! I have everything plugged into the screen now - camera, mouse, keyboard, RGB. And when away - my wife gets to use all of that for her laptop. I was worried that the resolution would be too small given all that space, but it is excellent! Screen is very bright and with great quality. USB-C works awesome and all the ports available is good. The small headset hanger is damped and extends slowly with style. This monitor is insane value for money - I would not look any other way! All the monitors bought for my business will henceforth ONLY be this screen, kid you not! Developers, engineers, excel sheet and powerpoint workers alike are gonna love this screen. Don't fall for the over spec "you can only game on 8K resolution" nonsense, get a great value screen and a totally new experience for your machine.
Edut
Size! Ports, inputs, brightness, quality, hanger
Haitat
A little bit heavy to mount on a wall, but what you'd expect! USB-ports could be mounted more accesible on the front and bottom/side.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Käyttöpäivä 2023-07-17
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Käyttöpäivä 2023-07-17
DE "H" 1964
21/10/2025
Nederland
Vahvistettu ostaja
Zeer goed voor mijn doel-einden......
Moet er nog wel ietwat aan wennen, maar qua prijs en grote van het scherm ben ik tevreden! Makkelijk aan te sluiten en doet wat het moet doen! Alle andere mogelijkheden zal ik gaander-weg wel ontdekken maar of ik die uiteindelijk nodig heb, is nog maar de vraag!
Edut
Groot beeldscherm, makkelijk aan te sluiten en zelf te installeren!
Haitat
Tot op heden nog geen, echter, heb het scherm ook nog maar ruim 1 maand in bezit, dus nog niet alle optie's bekeken!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Käyttöpäivä 2024-09-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Käyttöpäivä 2024-09-21
IPS-sanamerkki/tavaramerkki ja siihen liittyvät teknologiapatentit kuuluvat niiden omistajille.
Vasteajan arvo vastaa SmartResponse-arvoa
CIE1976:een perustuva NTSC-alue
CIE1931:een perustuva sRGB-alue
Videon siirtoa varten USB‑C:n kautta kannettavan tietokoneesi/laitteesi on tuettava USB‑C DP Alt ‑tilaa
Näytön jakaminen sekä videon ja äänen suoratoisto Internetin kautta voivat vaikuttaa verkkosi suorituskykyyn. Laitteistosi, verkon kaistanleveys ja sen suorituskyky määrittävät äänen ja videon kokonaislaadun.
USB-C-virransyöttöä ja -latausta varten kannettavan tietokoneen/laitteen on tuettava USB-C-standardin Power Delivery -määrityksiä. Lisätietoja saat kannettavan tietokoneen käyttöoppaasta tai valmistajalta.
Jos Ethernet-yhteys vaikuttaa hitaalta, siirry OSD-valikkoon ja valitse USB 3.0 tai uudempi versio, joka tukee enintään 1G:n LAN-nopeutta.
Tämän näytön USB-C-virransyöttö on enintään 100 W (tyypillisesti 96 W). Enimmäisvirransyöttö määräytyy laitteen mukaan.
PowerSensorin tuomia energiakustannussäästöjä laskettaessa USB ja virransyöttö jätetään huomiotta.
EPEAT-luokitus on voimassa vain maissa, joissa Philips on rekisteröinyt tuotteen. Tarkista rekisteröinnin tila maassasi osoitteesta https://www.epeat.net/.
Näyttö saattaa näyttää erilaiselta kuin ominaisuuskuvissa.