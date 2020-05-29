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Tuotanto lopetettu

4000 seriesOhut Full HD -LED-TV

40PFT4200/12

2.5

| (2) Arviot

Ohut Full HD -LED-TV

Philips 4200 -sarjan ohut Full HD -LED-TV ja Digital Crystal Clear -tekniikka ovat valmiita myös tulevaisuuden haasteisiin. TV:ssä on kaikki tarvittavat toiminnot, kuten kätevät ylimääräiset USB- ja HDMI-portit. Nauti eloisista kuvista ja selkeästä äänestä kotisohvallasi.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Digital Crystal Clear -tekniikka

Ohut Full HD -LED-TV

  • 102 cm (40")

  • Full HD -LED-TV

  • DVB-T/T2/C

100 Hz:n PMR-tarkkuus – virheettömät liikkuvat kuvat

100 Hz:n PMR-tarkkuus – virheettömät liikkuvat kuvat

Perfect Motion Rate -tarkkuus parantaa jokaisen yksittäisen kuvan kuvanlaatua, sillä siinä yhdistyvät Philipsin näyttötekniikka ja edistynyt videoprosessointitekniikka. Katselitpa sitten pelejä, urheilulähetyksiä tai toimintaelokuvia, voit aina nauttia uskomattoman tarkasta ja sulavasta liikkuvasta kuvasta.

Digital Crystal Clear: tarkkuutta, jonka haluat jakaa

Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Voit nauttia suosikkisarjoista ja uutisista tai katsella videoita ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.

Kaksi HDMI-tuloa ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet

Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.5

5:stä

2

Arviot

5
3
2

29/05/2020

Danmark

Danmark

Fin fladskærm

Har haft Fladskærmen siden august 2016, har overlevet sod, efter brand i en nabo lejlighed. Har virket upåklageligt, er dog begyndt at vise i skærmen, efter man har været på Teksttv, at man kan se det svagt i baggrunden. Men ellers virker den ok

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Arvioitu tuote: 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV

Käyttöpäivä 2018-05-29

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV

Käyttöpäivä 2018-05-29

07/07/2018

Danmark

Danmark

Aldrig mere Philips

Gik i stykker efter 27 mdr - altså 3 mdr efter garanti udløb

Arvioitu tuote: 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV

Arvioitu tuote: 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.